桃園知名商場驚傳怪男搭訕撫摸幼童 警方掌握身分

桃園市蘆竹區有民眾上個周末帶著孩子到台茂購物中心玩遊戲機台，卻出現一名男子趁大人不注意時，以「讓位子」的方式向孩子搭訕，過程中多次觸碰孩子腹部、甚至手指戳孩子的臀部，家長事後得知氣得和男子理論，但對方則說「我只是跟她玩」，民眾已向業者反映並要求加強保全。

民眾PO文指出，上周六帶著姪子姪女到台茂購物中心玩遊戲機台，過程中她臨時帶其中一名孩子去上課，留下2個孩子先在現場排隊；回來時孩子們已經玩完，開心和她分享戰績，同時跟迎面走來的一名男子炫耀，孩子稱對方剛剛把位子讓給他們玩，原PO則禮貌地和男子道謝。

對此原PO詢問孩子為什麼會和陌生人聊天，孩子天真回答「那男的很常在那邊，我們很常碰到他」、「他都會跟我們講話」，結果講到一半孩子突然說肚子很痛，因為剛剛男子「一直戳我肚子」，讓原PO聽了瞬間嚇到，細問孩子後得知「那男的一直戳我肚子」、「還摸我的頭」。

對此原PO回去找男子理論，口頭警告並錄影存證，問他「你剛剛有戳她肚子嗎？」男子則回應「喔，我只是跟她玩」，讓原PO相當不滿，事後向賣場反映要加強保全；然而回家路上，原PO才又從孩子口中再得知男子「摸哥哥屁股」、「戳哥哥屁眼」，讓她氣憤PO文，呼籲大家千萬注意。

貼文曝光後引發網友議論，表示「好憤怒！那男生看起來怪怪的」、「好噁喔！太令人生氣了」、「小朋友不敢反抗⋯如果沒有姐姐肚子痛，也不會細問發現」、「這種人就直接報警了」、「 謝謝你說出來！我們家跟小朋友很常去台茂」、「太可怕了吧，而且他一副無所謂」。