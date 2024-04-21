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詐騙手法層出不窮！寵物、寶寶模特兒投票是釣魚 IG抽獎騙個資

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐團話術百百種，刑事局今提醒民眾，在line收到「寵物投票、寶寶模特兒徵選」等訊息，甚至IG註冊抽獎中獎，都可能是詐團施用詐騙手法，詐團獲取個資後，邀請民眾加入假投資詐騙群組，層層設局搞詐，提醒民眾提高警覺。

警方指出，不少民眾指出，近來收到幫寵物、寶寶或是小朋友的參賽畫作投票的訊息，網站還有社群稱加入帳號可抽獎等，眼前好康可能詐團手法，為了騙取、盜用個資，將民眾導入通訊軟體的的假投資群組，進一步詐財。

一名家長指出，日前在通訊軟體line，收到寶寶模特兒徵選投票群組，要求提供姓名、電話、照片，隨後被加進另一個群組，裡面皆是投資獲利的訊息。警方指出，詐團抓準家長們養育小孩需要育兒基金的狀態，引導家長踏入投資詐騙圈套，群組中有「偽家長」秀出投資獲利的銀行入帳等資料，博取信任，提醒家長們切勿上當。

刑事局指出，一名黃小姐在IG上誤信詐騙集團謊稱她抽中名牌包，黃小姐匯款付關稅約500元後，詐團再騙還有刮刮樂，她幸運中獎近10萬元，引誘黃小姐交出銀行帳號等個人資料，黃小姐發現提供帳戶的行為怪異，詢問165反詐專線後，始知遭到詐騙。

警方提醒，「不明網路連結切勿點擊」也別輕易在網路提供或傳送個人證件資料；若是由朋友發送的投票訊息，務必確認是否本人發送？是否遭盜用帳戶？投票活動是否正式官方舉辦，多加判斷避免受騙。

刑事局呼籲，投資必定有風險，切勿相信號稱有內線交易、穩賺不賠的投資管道「勿信不明網友教投資」及「勿下載不明投資軟體」，應做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，遠離詐騙，保住荷包。

刑事局提醒，幫寵物投票可能是假票選活動釣魚網站，切勿填出個資。圖／刑事局提供
刑事局提醒，幫寵物投票可能是假票選活動釣魚網站，切勿填出個資。圖／刑事局提供

刑事局提醒ＩG充斥抽獎詐騙。圖／刑事局提供
刑事局提醒ＩG充斥抽獎詐騙。圖／刑事局提供
詐團佯稱中獎，誘騙民眾提供銀行帳戶。圖／刑事局提供
詐團佯稱中獎，誘騙民眾提供銀行帳戶。圖／刑事局提供

個資 投票 詐騙集團

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