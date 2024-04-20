影／台中行人不走斑馬線被車撞頭眼受傷 警還要開罰單

一名婦人在台中市沙鹿區要過馬路時，未依規定走行人穿越道（斑馬線）被小貨車撞傷，她頭部和眼睛受傷送醫，警方將再依規定開她罰單，處罰500元。

台中市清水警分局今天說明，本月12日晚上6點15分，在沙鹿區中山路前發生車禍，36歲蔡男開小貨車，沿中山路北往南行駛內側車道，行人74歲曹女沿中山路西往東穿越道路。

雙方在此路段發生碰撞，婦人頭部、眼部受傷送梧棲童醫院診治，傷勢無大礙，小貨車駕駛經酒精測定酒測值為0。行人穿越道路不依規定，在行穿線100公尺內擅自穿越道路，涉違反道交條例第78條1項3款，處新台幣500元罰鍰，警方將依法舉發。