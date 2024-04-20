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高雄商圈店面整修 男偷工人背包6小時落網 誆稱「以為是垃圾」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄洪姓男子騎車路過玉竹商圈，見1處店面正在裝修，工地裡有個背包擱在一旁，停車迅速偷走背包逃逸，他沒料到，警方竟在6小時後便找到他，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，4月16日上午10時50分，洪姓男子（35歲）騎機車經過高雄市中山一路，發現商家找工程人員正整修店面，工人正忙於施工，將背包掛在牆上。他馬上停車，快速跑進工地，涉嫌偷走背包掉頭快速騎車逃逸。

當天中午，工人發現吊在牆上的背包不翼而飛，裡面有手機和車鑰匙，便向高雄市警新興分局報案遇竊。

警方調閱附近監錄系統畫面，發現員警受理報案後，立即調閱工地周遭監視器，發現1名機車騎士拿走背包快速逃離，以車追人，當天傍晚，警方找去洪姓男子住處查獲他。

洪稱，以為背包是「沒人要的垃圾」，才拿走丟棄。但警方見監錄畫面，明顯看出他得手後倉促離去事實，依竊盜罪嫌將全案移送法辦。

洪姓男子趁工地工人將背包擱在一旁，停車快速偷走背包逃逸。記者林保光／翻攝
洪姓男子趁工地工人將背包擱在一旁，停車快速偷走背包逃逸。記者林保光／翻攝

工人 竊盜 高雄市

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