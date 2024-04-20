高雄商圈店面整修 男偷工人背包6小時落網 誆稱「以為是垃圾」

高雄洪姓男子騎車路過玉竹商圈，見1處店面正在裝修，工地裡有個背包擱在一旁，停車迅速偷走背包逃逸，他沒料到，警方竟在6小時後便找到他，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，4月16日上午10時50分，洪姓男子（35歲）騎機車經過高雄市中山一路，發現商家找工程人員正整修店面，工人正忙於施工，將背包掛在牆上。他馬上停車，快速跑進工地，涉嫌偷走背包掉頭快速騎車逃逸。

當天中午，工人發現吊在牆上的背包不翼而飛，裡面有手機和車鑰匙，便向高雄市警新興分局報案遇竊。

警方調閱附近監錄系統畫面，發現員警受理報案後，立即調閱工地周遭監視器，發現1名機車騎士拿走背包快速逃離，以車追人，當天傍晚，警方找去洪姓男子住處查獲他。