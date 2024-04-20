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遭「蕭湘公子」嗆是黑道 八德警怒批藐視公權力...要辦了！

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一名自稱「蕭湘公子」的蕭姓退休員警，經常在抖音平台發布有關警方執法的相關影音，近日他在員警執法過程中嗆警「確認個屁」、「我認為你們警察黑道」等，桃園市警局八德分局認為他違反刑法「於公務員依法執行職務時當場侮辱」，已蒐證完備將依法偵辦。

八德警方指出，16日中午12點多執行交通違規稽查勤務，蕭姓民眾經過便對行使職務員警拍攝錄影，經執勤員警嚴重告誡及制止，仍不予理會，且無視執法當下有其他民眾在場，竟以「確認個屁」、「你（指當事員警）嘴巴給我放乾淨點」等粗鄙言語干擾正在執行取締作業的員警。

此外，蕭姓民眾又在19日下午偕同民眾至八德派出所報案，在警方受理過程中，以言詞「我認為你們警察是黑道」侮辱在場員警，執勤員警現場全程蒐證，經檢視蒐證影像，認為蕭姓民眾已構成刑法第140條「於公務員依法執行職務時當場侮辱」要件，已立即啟動調查，並依法究辦。

事實上，蕭姓民眾自去年至今，多次在凌晨開車到市長張善政官邸旁長按喇叭，大喊「張善政滾出來」等語，附近住戶不堪其擾，警方到場制止還嗆聲「要開單就開」相當囂張，事後警方移請偵辦，近日桃園地院以違反社會秩序維護法開罰1萬元。

警方表示，對於有心人士利用粗鄙、不雅及侮辱性言語、手勢刻意貶損員警人格權且具有藐視公權力意思行為不容姑息，為捍衛嚴正執法立場，對於不理性且干擾執行職務違法行為將完整蒐證、依法究辦，以維護員警依法執行職務尊嚴。

桃園市警察局八德分局。圖／報系資料照
桃園市警察局八德分局。圖／報系資料照

桃園 警察 黑道

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