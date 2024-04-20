高雄男誤入投資騙局 不僅寄出自己金融卡還又臨櫃要匯款
高雄蘇姓男子在網路交友，誤信對方的話術，寄出自己的金融卡，要和自稱是越南女子一起投資外匯生意，並到銀行要匯款35萬元，行員發現對方帳戶異常，請警方到場，才勸阻他匯款。
蘇姓男子（67歲）4月18日上午10時50分許，到高雄市小港區台灣銀行要匯款35萬元，行員發現收款帳戶已列警示帳戶，趕緊通報小港警分局漢民派出所員警前去勸阻蘇男匯款。
據了解，蘇男日前在網路認識自稱越南籍的女子「張璇」，這女子自稱在越南從事外匯生意，慫恿他一起投資外匯生意，他誤信可以賺錢，到銀行匯款前，已經先將自己的金融卡寄出給對方，並把密碼告知對方。
員警和行員吃驚，要他趕緊掛失金融卡，不然可能存款將會被提領一空。蘇男說他到銀行前，聽兒子說如果對方是詐騙集團，這樣會令他帳戶遭凍結，他已經去郵局掛失。
但對方聯絡蘇男，再以話術騙他確實是做外匯，蘇男又信以為真，才到臺灣銀行想再匯款，得知對方提供的帳戶已是警示帳戶，才打消匯款念頭，感謝警方與行員即時攔阻，他才不致受騙。
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