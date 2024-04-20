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影／詐騙集團騙取182萬元還不夠 台南警布陣智擒1車手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50多歲陳姓男子今年1月中旬遇到詐騙集團，以假投資的手法，輕鬆騙取182萬元後仍不罷手，詐團成員昨上午再次聯繫他，約定面交投資款項60萬元，台南市警一分局東門派出所獲報後將計就計，派員到場埋伏守候，當場逮捕前來取款49歲劉姓車手，警詢後依法送辦。

16日下午4時許，陳到市警一分局東門派出所報案，稱1月中旬手機LINE通訊軟體突然加入1名陌生女子，自稱是投資理財公司的投顧專員，邀他加入投資群組，並陸續依照對方指示，陸續匯款1次、面交5次，總金額共計182萬元。

他於當天上午最後一次將現金100萬元面交成員後，反覆思考覺得事有蹊蹺，便至派出所詢問，所長陳宗鑫獲悉案情，告知他遇到詐騙集團，立即受理報案，並成立專案小組展開調查，並與陳保持聯繫。

前天下午3時許，詐騙集團成員約定陳男隔日上午面交60萬元投資款項，所長得知後立即排兵布陣，並於昨上午布署多名警力前往崇學路面交現場周邊埋伏守望。

果然上午10時一到，員警見陳上車與詐團成員面交完成後，立即一擁而上，當場逮捕取款劉姓車手，並查扣現儲憑證收據、工作證、手機、SIM卡等證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局東門派出所員警見陳上車與詐團成員面交完成後，立即一擁而上，當場逮捕取款劉姓車手。圖／讀者提供
台南市警一分局東門派出所員警見陳上車與詐團成員面交完成後，立即一擁而上，當場逮捕取款劉姓車手。圖／讀者提供
警方當場逮捕取款劉姓車手，並查扣現儲憑證收據、工作證、手機、sim卡等證物。圖／讀者提供
警方當場逮捕取款劉姓車手，並查扣現儲憑證收據、工作證、手機、sim卡等證物。圖／讀者提供
前天下午3時許，詐騙集團成員約定陳男隔日上午面交60萬元投資款項，所長得知後立即排兵布陣。圖／讀者提供
前天下午3時許，詐騙集團成員約定陳男隔日上午面交60萬元投資款項，所長得知後立即排兵布陣。圖／讀者提供

台南 詐騙集團 車手

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