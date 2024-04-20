淡水泡棉廠失火 幸未波及毒化物

新北市淡水區小中寮一棟泡棉工廠前晚起火，燒毀2700坪廠房。記者曾伯愷／翻攝

新北市淡水一棟2700坪3層樓泡棉工廠前晚失火，因存放大量有毒化學物質，毒災中心趕抵偵測，擔心空氣瀰漫有毒氣體。環保局表示，因整晚濃煙順風向往海邊飄去，市區未受影響，另所幸毒化物貯存區未受波及，檢測氨、硫化氫等氣體皆為0。

因廠房存放大量甲苯、潤滑油和儲存禁水性有毒化學物質，毒災中心第一時間趕抵偵測，擔心空氣中瀰漫有毒氣體，請現場消防員穿戴空氣呼吸器裝備。昨天上午火調人員到場勘驗，直到中午不時有殘火復燃。

環保局表示，18日晚間10點32分獲報後，即啟動監測鄰近空品微型感測器及鄰近南方淡水市區空品監測站，並以環境部與天氣風險公司開發之空汙應變事件GIS模擬系統，模擬空汙擴散情形。

模擬結果顯示，空汙往東北方海上飄，案址兩處微型感測器在火災過程中PM2.5出現短暫峰值，但淡水市區的空品監測站皆正常、無變化，與模擬結果相符，顯示市區未受影響。

稽查員也在現場持續以直讀性儀器多次監測，環保局表示，現場約每小時量測1次，手持設備量測風速為0至1公尺每秒，空氣品質監測電子鼻讀值、多功能氣體偵測儀數值包含二氧化硫，揮發性有機物，氨、硫化氫等氣體多次測量皆為0。

由於該工廠為毒化物列管工廠，環境部化學署技術小組晚間11點5分到場，化學品倉庫未受火災波及，最終也在消防員協助下撤出。環保局說，技術小組在現場距事故點10公尺處測量揮發性有機物及爆炸下限LEL數值，均為未檢出。

環保局表示，自深坑大火事件後，已加強「跨域空汙及異味通報」，除橫向通報民政局、教育局、社會局及衛生局等單位，協助通報受影響範圍內，各局權管可能受影響的敏感受體。

另因儀器偵測與人體感受有落差，空汙示警是否啟動判斷依據，則採綜合考量。環保局強調，除空品感測器及現場人員以手持式儀器監控之測值外，還納入包括火勢延燒或濃煙持續時間、陳情案件數及現場人員嗅覺判定等，通報方式也更多元。