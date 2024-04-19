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密醫為婦換假牙害口水直流 嘉檢偵結聲請簡易判刑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉60多歲施姓男子被檢舉非合法牙醫師，在住家替民眾看診治療裝假牙，去年7月替某婦人裝完假牙，害婦人口水直流，嘉檢今天偵結，依違反醫師法聲請法院簡易判決。

簡易判決處刑書說，65歲施姓男子未取得合法牙醫師資格，在水上鄉住處替民眾進行咬模製作假牙等醫療行為，看診1次收費百元，裝設全口活動式假牙1次收費2萬元，去年7月間為陳姓婦人看診及裝置假牙，事後發生消費糾紛，陳婦向嘉縣衛生局檢舉。

水上警分局員警去年11月持搜索票搜索，查扣牙齒治療台、治療器具等一批證物。衛生局調查，陳婦裝置假牙後，嘴巴不自主一直流口水，質疑施男「醫療」疏失；警方也查出，施男住處前懸掛「自己名字」招牌，有牙齒問題民眾都會來看診。

施男未領有齒模製造技術員登記證，供稱，在自宅只有執業半年。施男偵查時坦承不諱，嘉檢依違反醫師法聲請簡易判決處刑。衛生局呼籲民眾找專業合格醫師看診，勿聽信密醫說法，以免因器械消毒不完全，增加傳染病風險，產生醫療糾紛。

密醫男子在住家掛招牌為婦人換假牙害口水直流， 嘉檢偵結聲請簡易判刑。圖／聯合報資料照片
密醫男子在住家掛招牌為婦人換假牙害口水直流， 嘉檢偵結聲請簡易判刑。圖／聯合報資料照片

假牙 衛生局

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