聽新聞
test
0:00 / 0:00
密醫為婦換假牙害口水直流 嘉檢偵結聲請簡易判刑
嘉義縣水上鄉60多歲施姓男子被檢舉非合法牙醫師，在住家替民眾看診治療裝假牙，去年7月替某婦人裝完假牙，害婦人口水直流，嘉檢今天偵結，依違反醫師法聲請法院簡易判決。
簡易判決處刑書說，65歲施姓男子未取得合法牙醫師資格，在水上鄉住處替民眾進行咬模製作假牙等醫療行為，看診1次收費百元，裝設全口活動式假牙1次收費2萬元，去年7月間為陳姓婦人看診及裝置假牙，事後發生消費糾紛，陳婦向嘉縣衛生局檢舉。
水上警分局員警去年11月持搜索票搜索，查扣牙齒治療台、治療器具等一批證物。衛生局調查，陳婦裝置假牙後，嘴巴不自主一直流口水，質疑施男「醫療」疏失；警方也查出，施男住處前懸掛「自己名字」招牌，有牙齒問題民眾都會來看診。
施男未領有齒模製造技術員登記證，供稱，在自宅只有執業半年。施男偵查時坦承不諱，嘉檢依違反醫師法聲請簡易判決處刑。衛生局呼籲民眾找專業合格醫師看診，勿聽信密醫說法，以免因器械消毒不完全，增加傳染病風險，產生醫療糾紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言