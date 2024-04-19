密醫為婦換假牙害口水直流 嘉檢偵結聲請簡易判刑

嘉義縣水上鄉60多歲施姓男子被檢舉非合法牙醫師，在住家替民眾看診治療裝假牙，去年7月替某婦人裝完假牙，害婦人口水直流，嘉檢今天偵結，依違反醫師法聲請法院簡易判決。

簡易判決處刑書說，65歲施姓男子未取得合法牙醫師資格，在水上鄉住處替民眾進行咬模製作假牙等醫療行為，看診1次收費百元，裝設全口活動式假牙1次收費2萬元，去年7月間為陳姓婦人看診及裝置假牙，事後發生消費糾紛，陳婦向嘉縣衛生局檢舉。

水上警分局員警去年11月持搜索票搜索，查扣牙齒治療台、治療器具等一批證物。衛生局調查，陳婦裝置假牙後，嘴巴不自主一直流口水，質疑施男「醫療」疏失；警方也查出，施男住處前懸掛「自己名字」招牌，有牙齒問題民眾都會來看診。