狗狗關車上飼主上班去 民眾報警救狗 狗主回嗆不會悶死
彰化市一處停車場有車主前晚將一隻吉娃娃關在車內，附近居民怕小狗悶死，報警要找車主來開門，但飼主氣急敗壞說「平常都是這樣關，只要沒人靠近，狗就不會叫」，彰化縣動物防疫所表示，飼主不應單獨把寵物留在車上，若太悶熱，影響寵物健康，可能會觸法受罰。
前晚彰化市建國科大附近停車場，有居民聽到一輛轎車傳出狗叫聲，怕狗被悶壞而報警，警方還未到達時，狗主人就出現，並著急的對報警民眾說「怎麼報警了，那我等一下要怎麼跟警察解釋？」，並強調她是在附近上班，「每次都這樣關狗」。
報警民眾勸她「關在車上太熱，如果悶死怎麼辦?」，狗主人卻說「誰規定的?」她都這樣把狗放車內，只要沒人靠近，狗不會亂叫，並強調「狗從小就會這樣關，不會悶死」。報案人質問狗主人「你還要繼續這樣關小狗?」狗主人才把車開走。
彰化縣動物防疫所秘書謝一美表示，據了解，此案是飼主單獨把狗放車內較久時間，但有留窗縫，會請警方提供資料，再請飼主到案說明，由於目前較悶熱，將評估狗狗健康狀況，再做裁決。
「動物保護法」規定，飼主對寵物應提供通風、氣溫適當的環境及飲食和水，建議不要把寵物單獨留在車內，如果飼主臨時有事，要將狗留在車內，也應搖下車窗，保持通風，不能過於悶熱，若未提供適當飼養環境，依法可裁罰3千元以上到1萬5千元以下罰鍰。
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