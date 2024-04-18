酒測值驚人！轎車衝高雄輕軌動不得 警方到場協助

黃姓男子今天傍晚開車撞向高雄輕軌邊緣的緣石區，未撞及輕軌列車，但車子動彈不得，未造成傷亡。警方到場協助排除，發現黃男涉嫌酒駕，酒測值高得驚人。

今天下傍晚5時時47分，警方接獲報案，指1輛轎車在高雄市苓雅區中正路與大順路口的輕軌軌道旁受困，派員到場，發現黃姓男子（58歲）駕駛轎車，左車身碰撞輕軌旁緣石肇事，因轎車衝上緣石動彈不得。

警方協助黃男，請吊車幫忙他脫困，卻發現黃男醉意甚濃，渾身酒氣，要求對他酒測，竟測出呼氣酒測值每公升達1.3毫克，嚇一大跳，立即逮捕他查辦他涉公共危險罪嫌。

黃男的轎車也在吊車協助下脫困，23分鐘恢復交通順暢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康