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影／草屯農會30米水泥飼料塔拆除 塔身突倒塌砸爆修車廠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯鎮農會昨天進行水泥飼料儲存塔拆除工程，疑因作業不慎，逾30米高的水泥塔體突然倒塌，塔身壓毀隔壁的汽車維修廠及多輛汽車，可怕瞬間嚇壞附近民眾，幸無人受傷。職安單位今派員調查，農會表示，相關責任絕不推諉。

草屯鎮農會在草溪路上有座水泥飼料儲存塔，因高逾30米且上頭寫著「草農牌飼料」相當顯眼，過去曾是當地地標，但隨相關業務縮減，且塔體老舊不堪使用，委外拆除。

廠商為執行水泥飼料儲存塔拆除工程，有多部重機具進駐作業，昨天下午拆除水泥塔體結構時，儲存塔突然歪斜，隨後應聲倒下，瞬間白煙四起，嚇得現場驚叫聲連連，更砸毀隔壁汽車維修廠的屋頂及廠內多部車輛。

「傻眼！」受損車主表示，剛好把車子牽來保養，沒想到被隔壁的工程意外砸壞車輛，希望後續能好好賠償；受損車廠員工則表示，當時在重機具往（塔體）底部敲，為確保安全就請人員先離開，幸好沒有人受傷。

勞動部職安衛生中心今派員調查，除要求停工，將依「職安法」處3萬至30萬以下罰鍰；草屯農會則表示，廠商因施工時拆除物基座受力不均，導致方向傾斜偏移，造成鄰房損壞，對相關責任絕不推諉，並協助向廠商請求善後及賠償事宜。

南投草屯鎮農會昨施工拆除水泥飼料儲存塔，水泥塔體突倒塌，壓毀隔壁車廠及汽車，職安單位今派員調查，將停工開罰。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮農會昨施工拆除水泥飼料儲存塔，水泥塔體突倒塌，壓毀隔壁車廠及汽車，職安單位今派員調查，將停工開罰。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮農會昨天進行水泥飼料儲存塔拆除工程，疑因作業不慎，水泥塔體突倒塌壓毀隔壁汽車維修廠及多輛汽車。圖／讀者提供
南投草屯鎮農會昨天進行水泥飼料儲存塔拆除工程，疑因作業不慎，水泥塔體突倒塌壓毀隔壁汽車維修廠及多輛汽車。圖／讀者提供
南投草屯鎮農會昨施工拆除水泥飼料儲存塔，水泥塔體突倒塌，壓毀隔壁車廠及汽車，職安單位今派員調查，將停工開罰。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮農會昨施工拆除水泥飼料儲存塔，水泥塔體突倒塌，壓毀隔壁車廠及汽車，職安單位今派員調查，將停工開罰。記者賴香珊／攝影

農會 重機 飼料

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