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大湖多處路燈電纜遭盜剪 鄉公所籲鄉民合力抓賊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉境內近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全，鄉公所十分困擾，除了向警方報案，鄉長黃惠琴也呼籲鄉民注意行車安全，如發現可疑狀況及人事物，請立即向鄉公所或警方反映，鄉公所並將增設移動式監視器，與鄉民合力「抓小偷」。

黃惠琴指出，從今年3月初鄉公所就陸續接獲陳情，有多處路燈整排不亮，鄉公所派員前往檢修發現都是路燈電纜線被人剪斷偷走，導致道路「暗摸摸」，嚴重危害行人安全，也增加公所修復費用。

她表示，目前發現路燈電線被盜剪的道路，包括往泰安溫泉的苗62線道路部分路段、水頭寮橋至護安橋的自行車步道、湖忠橋東側至大窩橋前半段、大窩橋至水頭寮橋西側，最近又發現台3線南湖國小到百壽橋路段的路燈電纜也被偷剪，昨天已向警方報案，提醒鄉親行經時務必小心慢行。

「真的很頭痛！」黃惠琴說，台3線被偷剪的路段每隔50公尺設置一盞路段，現有5支不亮，估計被偷剪約250公尺供電纜線；水頭寮橋至護安橋的自行車步道設置路燈較密集，有多達19支路燈不亮，影響鄉民運動休閒安全，被盜剪纜線的路段都未設監視器，鄉公所已申請增設移動式監視器，希望追查並遏阻小偷盜剪纜線的行徑。

大湖警方表示，已接獲鄉公所報案，遭盜剪的許多纜線都是鋪設在地面，並非架空的線路，除了大湖地區，縣內也有其他鄉鎮近來頻頻被盜剪纜線，警方已初步鎖定可疑的涉案對象，將設法追查到案。

苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路及自行車步道的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路及自行車步道的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供
苗栗縣大湖鄉近一個多月來，相繼發現有多處道路的路燈供電線路被偷剪，導致整排路燈不亮，影響鄉民交通或運動散步的安全。圖／大湖鄉公所提供

小偷 監視器 自行車

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