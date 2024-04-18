女衝警所前倒地喊「救命」 機智挽回一命原因嚇壞警

一名從彰化到雲林縣麥寮鄉訪友的湯姓婦女，昨晚奮力跑至橋頭派出所前，不支倒地，以微弱的呼叫聲喊「救我」，揮手向警所求救，所長林鈺家發現馬上和警員衝出去，通知鄰近救護車趕到，將婦人送麥寮長庚醫院，挽回一命。

事後，警察到醫院問明原因，才知女子患有氣喘，忘了帶藥出門半路發作，人生地不熟，不知何處可求醫，只好用最後力氣衝到警所求救，感謝警方的即時救援，不過警察得因原因也為她捏把冷汗，勸她千萬別再忘了帶藥，嚇壞所有人。

家住在彰化的 43歲湯姓婦女，昨天到麥寮鄉訪友，昨晚7時許，走在搭車的半路，忽然感到身體不適，不知如何是好，心頭萬急之際，看到不遠處有派出所招牌，即盡全力跑向警所求救，在門外不支倒地，揮手向警所內的人喊「救我！」。

所長林鈺家和警員潘慶翰、廖峻誠、林忠毅發現馬上衝出去救人，倒地的女子全身發抖，表情痛苦地說，「我身體不舒服，快救我！」員警立即通知救護車火速將她就近送往麥寮長庚醫院，經急救後已無大礙，幸運挽回一命。

湯女除感謝警方協助迅速將她送醫，她說，她患有氣喘，到麥寮橋頭找朋友，出門時忘了帶藥，原本好好的，不知是否天氣變化，還是不適應環境，到晚上身體忽然出現麻痺的感覺，擔心失救加上對地方不熟，才在發作時，機警跑向警所求救。