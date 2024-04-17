屏縣晚間三合院突起火 疑搬運鞭炮意外觸發爆炸釀2傷

屏東縣消防局今晚8點29分接獲民眾報案，內埔鄉公所附近文山路一處三合院突起火燃燒，熊熊烈火，伴隨大量的炮竹聲響與煙火，現場燃燒面積約16平方公尺，到場發現1名14歲、1名16歲少年在屋外路旁，兩人肢體多處擦傷，意識清楚，趕緊送醫。據了解，兩人疑搬運鞭炮意外觸發爆炸，起火原因待消防局火調科調查，釐清是否違反爆竹煙火管理條例。

屏東縣消防局17日晚間8點29分接獲報案，內埔鄉公所附近文山路住宅火警，出動內埔、潮州、萬巒、竹田分隊及第二大隊，11車23人搶救。內埔分隊20時36分到達現場布水線、現場2名傷者16歲、14歲少年，兩人均意識清楚肢體多處擦傷，分送屏基、國仁醫院。

大火燒逾半小時，晚間9點19分火勢撲滅，現場起火點三合院左側屋內放置炮竹煙火，屋瓦幾乎全遭燒毀，燃燒面積約16平方公尺，至於現場囤放多少數量炮竹煙火，是否有申請貯放，消防局火調科調查中，釐清是否違反爆竹煙火管理條例。