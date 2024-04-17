快訊

扯！昨天才三行政區逾萬戶大停電 桃園今晚3094戶又停電

民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

小貨車疑切換車道碰撞轎車 轎車失控再撞護欄2人受傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

許姓男子今天駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路時，疑在變換車道時，與呂姓女子駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄。呂女和同車的蔡姓男子受傷送醫。許男和呂女接受警方酒測，數值都為0，事故原因和肇責由警方調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今日上午10點51分接獲報案，萬瑞快速道路瑞芳往暖暖方向指標14K發生車禍。轎車撞擊護欄，車內2人意識清醒，仍可行走，但全身多處疼 痛，需要就醫。

消防局出動瑞芳、瑞亭分隊共7車13人前往救護，將60多歲呂女和70多歲蔡男送往基隆長庚醫院治療。

警方初步調查，案發當時兩車同向行駛，疑30多歲許男在變換車道時，不慎擦撞到呂女駕駛的轎車，呂女駕車失控，又撞上路旁水泥護欄。

警方對2名駕駛人實施酒測，酒測值均為0，排除酒後駕車肇事。警方將目前已調閱兩車行車記錄器影像等事證，釐清事故原因。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，駕駛車輛切扮大車道時應提高警覺，車速切勿過快，保留適當車距，以便及時煞車，避免意外事故發生。如有緊急困難需要幫助，都可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。

許男今天駕駛小貨車在萬瑞快速道路時，與呂女駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄，事故原因和肇責由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
許男今天駕駛小貨車在萬瑞快速道路時，與呂女駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄，事故原因和肇責由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
許男今天駕駛小貨車在萬瑞快速道路時，與呂女駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄，事故原因和肇責由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝
許男今天駕駛小貨車在萬瑞快速道路時，與呂女駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄，事故原因和肇責由警方調查。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 車道

延伸閱讀

國4砂石車撞護欄衝出邊坡「車頭嚴重變形」 35歲男駕駛意識不清送醫

「五條通」坐車趴趴走 朋友違規他遭活逮

台南男超商買東西轎車未熄火 遭喝茫移工偷開走

不滿跨雙白線右轉遭攔 桃園轎車路口囂張撞義交將開罰

相關新聞

小貨車疑切換車道碰撞轎車 轎車失控再撞護欄2人受傷

許姓男子今天駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路時，疑在變換車道時，與呂姓女子駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄。呂女和同...

袈裟阿嬤從大溪到中壢無故砸車 檢通緝到案仍不說原因

家住桃園市大溪區六旬王姓婦人，去年6月6日晚間，千里迢迢從大溪區騎車近19公里到中壢區健行科大附近，手持路邊撿拾的磚塊，...

國道三重路段4車追撞 廂型車翻覆2人受困

國道一號南向30.3公里三重路段，今晚6時42分發生4輛小型車追撞事故，其中1輛廂型商用車翻覆，2名患者受困車內，新北市...

為讓長者好下車 新北公車貼近人行道「撞毀民宅屋簷」

新北市中和一輛公車今停靠下車點時，不小心撞上民宅屋簷。新北市交通局表示，據了解司機當時是為了方便車上的長者下車，將車輛停...

高雄大寮傳槍響 男子太陽穴中彈死亡…有槍砲案前科

高雄市大寮區某鐵皮屋今天下午傳出槍聲，警方據報到場，發現1名男子太陽穴中彈，已經死亡。警方在現場找到1把手槍，因現場無打...

撞斷台中大雅「忠義社區」牌樓 貨櫃車高度超標開罰

台中徐姓男子今早駕駛一輛貨櫃車，行經大雅區月祥路時，疑因貨櫃超高未注意，竟撞斷「忠義社區」牌樓，司機未受傷；大雅區公所區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。