小貨車疑切換車道碰撞轎車 轎車失控再撞護欄2人受傷
許姓男子今天駕駛小貨車行駛萬瑞快速道路時，疑在變換車道時，與呂姓女子駕駛的轎車碰撞，呂女又開車撞上路旁水泥護欄。呂女和同車的蔡姓男子受傷送醫。許男和呂女接受警方酒測，數值都為0，事故原因和肇責由警方調查。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今日上午10點51分接獲報案，萬瑞快速道路瑞芳往暖暖方向指標14K發生車禍。轎車撞擊護欄，車內2人意識清醒，仍可行走，但全身多處疼 痛，需要就醫。
消防局出動瑞芳、瑞亭分隊共7車13人前往救護，將60多歲呂女和70多歲蔡男送往基隆長庚醫院治療。
警方初步調查，案發當時兩車同向行駛，疑30多歲許男在變換車道時，不慎擦撞到呂女駕駛的轎車，呂女駕車失控，又撞上路旁水泥護欄。
警方對2名駕駛人實施酒測，酒測值均為0，排除酒後駕車肇事。警方將目前已調閱兩車行車記錄器影像等事證，釐清事故原因。
新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，駕駛車輛切扮大車道時應提高警覺，車速切勿過快，保留適當車距，以便及時煞車，避免意外事故發生。如有緊急困難需要幫助，都可以就近向消防單位或撥打報案電話119或110尋求協助。
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