宜蘭童玩節開跑詐騙集團出招 小心「600元禮券優惠」

2024宜蘭國際童玩藝術節7、8月將在冬山河親水公園舉行，離開幕還有將近3個月，昨起招募工讀生，詐騙集團卻搶先一步，在社群網站成立偽造粉專發布「提早報名可獲600元禮券」等錯誤訊息，誘導民眾加入群組騙取個資；宜蘭縣府已向警方報案，提醒民眾勿受騙。

國際童玩藝術節與綠色博覽會並列宜蘭兩大旗艦活動，每年吸引超過40萬人次入園，創造10億元商機。今年童玩節訂於7月6日到8月18日，縣府昨發布人才招募報名，預計招收333名短期工作人員與23名隨隊人員，5月1日到5日受理報名，6月12日公布錄取名單。

文化局表示，其實2天前就發現臉書社群有不明粉專，偽裝成童玩節官方粉專，使用舊的視覺圖和錯誤日期，詐稱「現在提早報名2024童玩節，可獲得600元禮券」、「購票遊童玩抽百萬好禮」，民眾點進LINE連結加入群組，對方要求提供姓名等資料，民眾察覺有異截圖詢問官方臉書。

文化局一邊準備資料報案，一邊更新官方臉書內容，豈知昨天剛更換主視覺照、發布人才招募訊息，詐騙集團的偽造粉專馬上同步更新，連工作人員招募訊息都如出一轍，就是為了混淆視聽、騙民眾加入「2024童玩go go」LINE群組取得個人資料。