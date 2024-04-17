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影／新北5歲男童上早療課走失 職能治療所竟稱：我們不是安親班

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名5歲男童昨天在新莊區某職能治療所上早療課程，利用下課前5分鐘提前開教室門的空檔，獨自出走大門穿越6線道馬路，完全沒有被人發現。媽媽準備接回才發現兒子不見了，焦急報警，幸好孩子5分鐘後自行折返，但對治療所人員回應說「我們不是安親班」，非常不滿。

孩子的媽媽說，2個兒子都在相同治療所上早療課程，昨天送5歲長子去上下午5點到6點的課，帶4歲次子回家安置好，打算下課之前折返接回長子。

按照慣例，老師會在下課前5分鐘打開教室門，和家長衛教聊聊孩子上課情況，昨天她遲到3分鐘，於下午5點58分趕抵，當時老師仍和其他家長談話中，她卻發現兒子不見了。

她說找遍教室和廁所後，立刻報警協尋，後來有其他家長看見孩子過馬路朝對面公園走去，她連忙又衝到公園去找，大約5分鐘之後接到治療所電話通知，孩子已平安自行折返。

事後警方調閱監視器，孩子獨自穿越6線道馬路走向治療所對面的公園。爸爸、媽媽當著員警面前向治療所主管抱怨、質疑課程時間未到卻讓孩子走出大門，主管回稱：「我們不是安親班」，讓爸媽完全氣炸。

今天媽媽將事件始末貼到臉書社團，治療所主管也留言再度致歉，說明當時是因為警察表示家長有意追究責任，她才會說若有法律責任將請法律顧問協助處理。

新莊警分局指出，昨天家長向治療所主管表達不滿，並未提出任何告訴，隨後便帶男童回家，警方將依規定通報新北市政府社會局。

新莊5歲男童上早療課卻短暫走失，家長今天將昨天向治療所主管抱怨的對話影片貼到臉書社團。圖／翻攝愛新莊我是新莊人
新莊5歲男童上早療課卻短暫走失，家長今天將昨天向治療所主管抱怨的對話影片貼到臉書社團。圖／翻攝愛新莊我是新莊人
新莊5歲男童上早療課卻短暫走失，家長今天將昨天向治療所主管抱怨的對話影片貼到臉書社團。圖／翻攝愛新莊我是新莊人
新莊5歲男童上早療課卻短暫走失，家長今天將昨天向治療所主管抱怨的對話影片貼到臉書社團。圖／翻攝愛新莊我是新莊人
新莊5歲男童上早療課卻短暫走失，家長今天將昨天向治療所主管抱怨的對話影片貼到臉書社團。圖／翻攝愛新莊我是新莊人
新莊5歲男童上早療課卻短暫走失，家長今天將昨天向治療所主管抱怨的對話影片貼到臉書社團。圖／翻攝愛新莊我是新莊人
新北市有1名5歲男童昨天在新莊區某職能治療所上早療課程，卻在下課前5分鐘，治療師提前開教室門和家長衛教的空檔，獨自出走大門穿越6線道馬路，完全沒有大人發現。記者林昭彰／翻攝
新北市有1名5歲男童昨天在新莊區某職能治療所上早療課程，卻在下課前5分鐘，治療師提前開教室門和家長衛教的空檔，獨自出走大門穿越6線道馬路，完全沒有大人發現。記者林昭彰／翻攝

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