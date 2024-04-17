快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

7旬翁騎機車逆向闖雪隧 吞2罰單最高得繳3萬6000元

中央社／ 宜蘭縣17日電

宜蘭70歲林姓老翁昨天疑因精神不濟，騎機車逆向進入國道5號雪山隧道南向車道。警方今天表示，當時發現後已由現場施工人員協助攔停，並依道路交通管理處罰條例舉發。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，昨天凌晨2時許獲報，國道5號南向26.9公里處雪隧內有機車違規並逆向行駛，立即派遣巡邏車前往攔查。

警方指出，初步了解，這起違規案是一名7旬林姓老翁疑似深夜精神不濟，未注意道路交通標誌，於國5頭城交流道誤闖雪山隧道南向車道。警方到場時，機車已被現場施工人員協助攔停，後續由警方協助以拖吊車排除。

警方表示，這輛機車違規行駛高速公路及逆向行駛高速公路，依道路交通管理處罰條例，分別可處新台幣3000元至6000元、6000元至3萬6000元罰鍰，已依規定分別舉發。

警方呼籲，行經國道交流道路段，應注意標誌並確認行駛道路方向，避免誤行違規行駛國道造成危險；如誤行駛國道應選擇在安全處所停車，撥打110或1968報案，警方將迅速前往協助。

國道 標誌 高速公路

延伸閱讀

爭取重機、機車路權 交通網紅號召勞動節赴交通部陳抗

阿曼暴雨洪水18人喪生 鄰國阿聯排水大亂

SU7車展意外展開！清明假期高速公路大塞車 男女老少圍觀載滿「小米」板車

影／離奇！搭小黃在國1湖口段下車 男橫越車道連續遭5車撞上慘死

相關新聞

巨響後騎士躺平不動嚇壞路人 結果竟是睡太熟酒測值驚人

南投埔里蘭陽街今凌晨突傳出巨響，附近居民、路過民眾前往查看，發現竟有機車騎士自撞電線桿，而其倒地後，一動也不動，嚇壞眾人...

影／退休老行員被詐想匯460萬投資 遭警攔阻還怒嗆「這我自己的錢」

銀行業退休的王姓女子曾遭詐欲匯款，經銀行行員勸阻保住錢財，近日再遭假投資詐騙，到銀行準備匯出460萬元，行員勸阻不成報警...

陸籍貨輪沉沒金門外海是否漏油？航港局：重油未外洩

金廈水域不平靜！今天清晨5時許，海巡署接獲國搜中心通報，於料羅西南方7.3浬海域，限制水域外，一艘中國籍貨輪「瑞誠6號」...

赴雄監找熟稔主管談心 高雄戒治所人員突激動下跪

高雄戒治所43歲楊姓獄官昨晨11時許，突然出現在高雄監獄接見室大廳，著制服向獄方人員下跪，這一幕讓周邊民眾看了傻眼向媒體...

苗農交通安全「實境秀」 讓學生感知大車視覺死角及內輪差

高中15至17歲學生每年平均有1719人因交通事故傷亡，國立苗栗農工透過教育部高職優質化輔助方案，將交通安全教育融入課程...

影／不滿典當的機車被舅買走 甥揪同學暗夜偷走慘了

吳姓男子不甘自己因缺錢花用典當機車，車輛卻遭舅舅買走，日前深夜夥同高中同學偷車，現車主吳男一早發現機車不見，報警處理，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。