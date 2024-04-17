影／網路投資詐騙得手290萬繼續騙 警將計就計逮2車手

台南市東區黃姓老婦人於通訊軟體看到理財導師的股票投資廣告，加入投資群組。理財專員表示投資保證獲利方式誘騙她黃女陸續交付290萬元後，昨天又要她再投資213萬元，以利日後出金。黃女驚覺受騙報警。警方獲報將計就計，順利逮捕王及施男2名取款車手。

市警一分局後甲派出所本月13日接獲黃姓（65歲）老婦人報案指稱，她先前於通訊軟體LINE看到一則理財導師的股票投資廣告，並加入投資群組後，自稱林姓專員表示投資穩賺不賠，蠱惑黃女進行投資並陸續面交5次，損失共計290萬元。

詐騙集團在得手後仍食髓知味，昨天要求再投資213萬元，以利日後出金，黃女後經查證後，始驚覺遭詐騙到後甲派出所報案。

所長林海平獲悉案情後，立即受理報案成立專案小組積極展開調查，並與黃女保持關懷聯繫。