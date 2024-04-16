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偽裝成礦泉水...高雄關緝獲走私菸品市價逾4000萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部關務署高雄關查緝關員11日於風險分析時發現，可疑冷凍貨櫃後隨即鎖定並派員檢查，緝獲外箱偽造成礦泉水的走私香菸約700箱（35萬包），市價逾新臺幣4,000萬元。

高雄關查緝關員對於轄區風險掌控，並未因連續假期而有鬆懈，積極運用風險管理機制維護邊境安全。在連假結束後，在運用風險分析時發現卸存於116碼頭1只40呎冷凍貨櫃很可疑，該櫃由雜貨輪釷星（SATURN）自菲律賓起運至高雄港，其向海關申報資料及相關跡證研判具有高度風險，隨即鎖定並派員檢查，經開櫃發現貨櫃內最外層為箱裝礦泉水偽裝，其後匿藏黑色塑膠袋捆包香菸，立即以涉嫌違反海關緝私條例等規定扣押。

高雄關表示，市場菸品因健康捐及菸酒稅等因素使價格居高不下，誘使私梟為謀暴利鋌而走險，嚴重侵蝕國課；且因走私菸品品質難以掌控，對國民健康造成極大隱憂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

財政部關務署高雄關查緝關員11日緝獲走私香菸約700箱，市價逾新臺幣4,000萬元。圖／財政部
財政部關務署高雄關查緝關員11日緝獲走私香菸約700箱，市價逾新臺幣4,000萬元。圖／財政部

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