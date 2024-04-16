漫天黃煙！蘇澳宮廟遶境煙火引燃爆竹 3人受傷幸無大礙

宜蘭縣蘇澳鎮某宮廟日前遶境時，經過太平路與中山路一段路口，疑似因信徒施放煙火，點燃路旁店家擺放的炮竹，瞬間爆炸，大量煙霧當場淹沒眾人，導致3人受輕傷，幸無大礙自行就醫。宜蘭消防局表示，已向宮廟與店家宣導安全守則。

監視器畫面顯示，4月14日上午9時53分許，太平路、中山路一段路口的店家突然一聲巨響，靠近地面的位置爆出大量黃色煙霧，數名民眾被煙塵籠罩，遶境隊伍也被嚇到；煙霧數10秒後散去，造成1名男子臉部灼傷、2孩童跌倒擦挫傷，3人自行就醫。