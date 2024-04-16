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漫天黃煙！蘇澳宮廟遶境煙火引燃爆竹 3人受傷幸無大礙

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮某宮廟日前遶境時，經過太平路與中山路一段路口，疑似因信徒施放煙火，點燃路旁店家擺放的炮竹，瞬間爆炸，大量煙霧當場淹沒眾人，導致3人受輕傷，幸無大礙自行就醫。宜蘭消防局表示，已向宮廟與店家宣導安全守則。

監視器畫面顯示，4月14日上午9時53分許，太平路、中山路一段路口的店家突然一聲巨響，靠近地面的位置爆出大量黃色煙霧，數名民眾被煙塵籠罩，遶境隊伍也被嚇到；煙霧數10秒後散去，造成1名男子臉部灼傷、2孩童跌倒擦挫傷，3人自行就醫。

現場民眾懷疑，是遶境隊伍中有人施放煙火，恰好點燃店家擺在地面上的大量炮竹；消防局今天到現場勘查，詳細原因待進一步釐清，目前先向宮廟及店家加強宣導，施放炮竹煙火時，務必保持周遭淨空，且要選用合格產品，以免造成意外。

宜縣消防局今天到現場勘查，向宮廟及店家加強宣導安全守則。圖／宜蘭縣消防局提供
宜縣消防局今天到現場勘查，向宮廟及店家加強宣導安全守則。圖／宜蘭縣消防局提供
蘇澳鎮太平路與中山路一段路口，日前發生炮竹爆炸事件，導致3人受輕傷。記者陳敬丰／翻攝
蘇澳鎮太平路與中山路一段路口，日前發生炮竹爆炸事件，導致3人受輕傷。記者陳敬丰／翻攝

宜蘭 爆炸 監視器 蘇澳 遶境

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