影／通緝犯遭北警盤查「連生日都忘」 謊報兄身分栽在1特徵

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子因涉毒品案遭判刑4月，未到案執行被通緝中，日前在台北市大同區違規騎乘機車行駛於人行道，遭員警攔查，謊報哥哥身分卻因特徵明顯不符被識破，員警將其帶返警所查驗身分，林男自知法網難逃，坦白通緝身分，警詢後依法將其解送歸案。

警方調查，大同分局寧夏路派出所員警3月16日在轄內巡邏，經寧夏路一帶，發現59歲林男騎乘機車違規行駛人行道，上前盤查，林男神色緊張，稱未帶身分證，口頭報出身分證字號，員警透過警用系統一查，又發現資料上的肖像特徵與林男明顯不符，且林男連自己生日都記不清，行徑十分可疑。

林男見狀請求致電妻子協助證明身分，員警同意，林男卻在通話中支支吾吾，拖延時間，員警便依法將林男帶返警所查驗身分，直到走到警所門口，林男自知法網難逃，才向員警坦白自己通緝身分。

據悉，林男因涉毒品案遭判4月徒刑，卻遲未到案執行，遭新北地檢署發布通緝；他平時涉籍桃園，但行蹤飄忽，當天遭攔查時，起初以哥哥身分證字號謊報身分，但哥哥嘴巴曾開過刀、留有傷痕，林男則無，員警清查很快發現林男謊報身分，最終仍遭逮歸案。

警方表示，全案詢後依法將林男解送新北地檢署歸案；另呼籲，民眾如有觸法遭起訴、判刑，或因司法案件收到法院或地檢署傳票，應依指定時間於期限內到案說明，避免聯繫不上而遭通緝。

林男起初以哥哥身分證字號謊報身分，但哥哥嘴巴曾開過刀、留有傷痕，林男則無，員警清查很快發現林男謊報身分，最終仍遭逮歸案。記者李隆揆／翻攝
林男起初以哥哥身分證字號謊報身分，但哥哥嘴巴曾開過刀、留有傷痕，林男則無，員警清查很快發現林男謊報身分，最終仍遭逮歸案。記者李隆揆／翻攝

人行道 身分證 通緝

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