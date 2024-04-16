影／兒來訊向母借款反常「太親暱」 內湖警識破阻詐30萬

獨居王姓女子日前接獲不明來電自稱她兒子，急需30萬元投資，她不疑有他到銀行準備匯款，銀行行員及員警懷疑王女遭詐，員警更發現王女與「兒子」對話內容可疑，協助王女致電兒子查證，果真發現王女是遭遇詐騙，所幸最終未將款項匯出。

警方調查，台北市內湖警分局大湖派出所3月21日下午2時許接獲轄內富邦銀行東湖分行通報，指民眾可能遭受詐騙準備匯款，員警到場後發現63歲王女準備匯出30萬元「給兒子做投資」，但與「兒子」聯繫過程、投資標的等細節皆模糊交代。

員警進一步檢視王女與「兒子」對話內容，發現王女是突然接獲陌生LINE帳號來訊，對方自稱是王女兒子，不斷噓寒問暖並親暱稱呼王女，甚至對王女撒嬌，後續透過LINE撥打電話，向王女表示急需30萬元資金投資，王女助子心切，所以到銀行準備匯款。

員警詢問王女，「兒子平常都這樣跟您對話傳訊的嗎？」王女說兒子平時倒不會如此親暱，「所以一開始我也覺得有點奇怪」，員警便提議致電王女兒子確認情況，經聯繫查證，王女兒子驚覺身分遭冒用，立刻表示從頭到尾都沒有借錢投資一事，但近期手機故障重新辦理，舊的通訊資料都消失，詐團可能因此得以趁虛而入，王女至此才知遭受詐騙。