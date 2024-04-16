影／警用巡邏車耗損快 林口竹林山觀音寺捐7車市價700萬

新北市林口警方今年1月中旬處理一件糾紛案，警用巡邏車遭民眾碰撞。鑑於警用巡邏車耗損速度快，今天上午林口竹林山觀音寺捐贈7輛，市價700萬的警用巡邏車、偵防車。由新北市副市長朱惕之主持捐贈典禮，議員、警察局長廖訓誠與會，竹林山觀音寺董事長黃火旺代表捐贈，林口警分局長蔣淑君代表受贈。

林口警方表示，今年1月17日凌晨03時許，林口警方接獲民眾報案指稱，新北市林口區民治路上發生糾紛，一輛汽車遭砸毀損。警方立即派員迅速趕抵，在場4輛涉案汽車見警四處逃竄，過程中還與警車發生碰撞，造成警用巡邏車車身毀損。

案後警方調閱監視器畫面，鎖定鍾男（40歲）、呂男（29歲）、翁男（31歲）、鍾男（35歲）、陳男（29歲）等5嫌，並查扣毒品，依法究辦。

有鑑警用巡邏車耗損速度快，新北市林口林口竹林山觀音寺，於今天上午捐贈市價700萬共7輛警用巡邏車、偵防車（4輛CROSS、1輛Camry、2輛RAV4）。讓林口警方能以最新、最快的警車，安全、迅速抵達每一個事故現場，即時協助林口、泰山地區市民；同時，強化員警執勤安全，提高警察效能，為市民營造安居樂業的宜居城市。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，捐贈警用巡邏車不僅是為新北市的治安盡一分心力，更象徵著結合各界的善心捐贈回饋社會，與警察攜手共同守護市民的安全的決心與信心。