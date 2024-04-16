高雄5月大男嬰疑遭虐成重傷 陳其邁盼檢方盡速調查

高雄昨天發生一起疑似虐童案件，受害的5個月大嬰兒顱骨多處骨折，傷勢嚴重，仍在加護病房救治。高雄市長陳其邁希望檢方趕緊調查釐清案情，市府也會針對其他個案加強抽查訪視工作。

據了解，4月10日男嬰母親前往王姓保母家接送時，發現孩子意識模糊，緊急送往高醫急救。醫師診斷後初判為右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，傷勢相當嚴重。王姓保母被認罪嫌重大，偵辦時否認施虐，檢方12日聲押獲准。

陳其邁表示，這起疑似虐童案市府4月10日接獲通報後，隔天社會局就主動聯繫地檢署調查，檢方12日聲請羈押。他說，小孩3月4日開始接受保母照顧後，社會局除了訪視，也電訪過家長，都未發現異狀，也希望檢方趕緊調查釐清案情。