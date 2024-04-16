影／交惡多年南投男朝鄰居父子潑酸 驚悚畫面曝

南投草屯仁愛街前晚發生潑酸案，當地莊姓男子與鄰居家多年交惡嫌隙，見黃男要出門竟持鹽酸清潔劑朝他潑灑，四肢遭灼傷；黃父出面攔阻也受波及，臉部、手部受傷均送醫。警方表示，潑酸者精神不穩，已強制就醫，後續依傷害罪送辦。

警方調查，34歲莊男與黃姓鄰居家長期交惡，互有糾紛，去年曾持磚塊砸毀黃家車輛，日前也曾到黃家騎樓潑灑鹽酸浴廁清潔劑，但未造成人員受傷，黃姓民眾也因此報警；不料，莊男並未收斂，前晚更潑酸直接攻擊人，嚇壞當地街坊鄰居。

莊男前天晚上8時許，見黃男戴著安全帽準備騎機車出門，竟拿著鹽酸浴廁清潔劑上前就朝著黃男潑灑，當時黃男小孩正開門要出去，黃母察覺狀況有異，及時把小孩抓回屋內才未被波及，黃父則出面攔阻，黃姓父子也因此受傷送醫。

警方表示，前晚獲報有民眾通報遭鄰居威脅，就立刻派員前往，到場時，受傷2人已送醫，經治療，今均已出院，性命無礙；嫌疑人則對犯行坦承不諱，但稱其患有躁鬱症，無法控制自己行為，所以才一時失控向對方潑灑鹽酸浴廁清潔劑。