火炎山明隧道翹孤輪競速警拘提2人 台3線三灣「護送」百輛大型重機防飆

10餘輛機車4月7日凌晨在苗栗縣三義鄉火炎山明隧道，涉及翹孤輪、競速等危險駕駛，苗栗警方隨即於10日拘提2人到案，並啟動防飆專案勤務，第一波於12日深夜約制百餘輛大型重機，警方強調將會持續嚴正執法，壓制飆車歪風。

網路社群流傳一段影片，4月7日凌晨有大批汽機改裝車在縣道140線三義鄉火炎山明隧道內，機車翹孤輪、競速，並有大批圍觀者，警政署相當重視，縣務會議今天討論，縣警局長陳世煌表示，苗栗分局當天據報趕到火炎山明隧道，人車已經散去，調閱周監視器以車追人，10日拘提2人到案。

警方調查，火炎山明隧道當天的汽機車原本要到台中車聚，因下雨等因素，輾轉改至火炎山明隧道，拘提到案的2人，其中1人以IG、LINE號召車聚，另1人經營改裝車生意，2人否認參與競速，警方查出載運機車6輛貨車，通知到案說明中。