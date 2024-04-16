快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

火炎山明隧道翹孤輪競速警拘提2人 台3線三灣「護送」百輛大型重機防飆

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

10餘輛機車4月7日凌晨在苗栗縣三義鄉火炎山明隧道，涉及翹孤輪、競速等危險駕駛，苗栗警方隨即於10日拘提2人到案，並啟動防飆專案勤務，第一波於12日深夜約制百餘輛大型重機，警方強調將會持續嚴正執法，壓制飆車歪風。

網路社群流傳一段影片，4月7日凌晨有大批汽機改裝車在縣道140線三義鄉火炎山明隧道內，機車翹孤輪、競速，並有大批圍觀者，警政署相當重視，縣務會議今天討論，縣警局長陳世煌表示，苗栗分局當天據報趕到火炎山明隧道，人車已經散去，調閱周監視器以車追人，10日拘提2人到案。

警方調查，火炎山明隧道當天的汽機車原本要到台中車聚，因下雨等因素，輾轉改至火炎山明隧道，拘提到案的2人，其中1人以IG、LINE號召車聚，另1人經營改裝車生意，2人否認參與競速，警方查出載運機車6輛貨車，通知到案說明中。

陳世煌說，天氣逐漸炎熱，研判車聚狀況會增多，警方啟動防飆勤務，每周五、六、日晚上10點至隔天清晨，派員在易有車聚地點防制危險駕駛，12日深夜11點多在台3線三灣鄉，據報有百餘輛大型重機聚集，立即啟動快打到場了解，並發現違規，警方約制並「護送」大型重機離開。

天氣逐漸炎熱，苗栗警方在易有車聚地點，啟動防飆勤務。圖／苗栗警察分局提供
天氣逐漸炎熱，苗栗警方在易有車聚地點，啟動防飆勤務。圖／苗栗警察分局提供

監視器 重機 飆車族

延伸閱讀

影／左轉1秒瞬間撞擊！桃園轎車重機車禍 28歲騎士昏迷中

「絕命彎道」事故頻傳！中央、地方今會勘台3線103.6公里改善方案

台3線121K苗栗獅潭絕命彎道 公路局：先防快再改善

影／3百萬修不好！法拉利台3線自撞「車頭慘毀」 車商評估：千萬跑車報廢

相關新聞

板橋工廠起火風速弱擴散條件差 「這4區」注意空汙外出戴口罩

板橋區僑中ㄧ街124巷今日5時32分發生工廠火警，新北市府表示，今日環境部空品預報為台灣西半部風速較弱、擴散條件稍差，零...

追擊不法金流！「創意私房」偷拍論壇上下游現蹤

編按：近日，藝人黃子佼購買未成年性影像一案，引起社會對號稱台版 N 號房的「創意私房」偷拍論壇高度熱議。然而，封鎖網域僅能減少民眾接觸不法的機會，我們更需要知道的是，這些透過兒少剝削及偷拍而獲利的人，究竟是誰？以及能否追蹤到真實身分、將他們繩之以法？

台中頂級和牛燒肉店食安出包 負責人被爆涉博弈洗錢

台中市一家頂級和牛燒肉店檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處稽查發現該店不僅牛肉過期，豆瓣醬、味噌、冷麵，甚至是濃縮果...

火炎山明隧道翹孤輪、競速...警拘提2人 台3線三灣約制百人防飆

10餘輛機車4月7日凌晨在苗栗縣三義鄉火炎山明隧道，涉及翹孤輪、競速等危險駕駛，苗栗警方隨即於10日拘提2人到案，並啟動...

影／可惡！台南男騎士作勢踹陌生女騎士機車 女子慘摔多處挫傷

台南市安南區安明路一段昨天中午12點多，發生機車男騎士自後尾追女騎士，伸腳作勢要踹女騎士機車不成後，還近貼急煞，造成女騎...

影／高雄拖板車掉鋼捲 中山四路交通受阻

高雄市小港區今天上午發生車禍，1輛拖板車載運鋼捲，行經小港往來市區主要幹道中山四路，突然板車上3捲鋼捲掉落，致往北3車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。