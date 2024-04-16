板橋火警濃煙飄新北4區 蔣萬安曝檢測：北市不會受影響

新北板橋今天上午有工廠發生火災，正值上班上課時間，台北市長蔣萬安今天一早在臉書貼文表示，新北板橋工廠發生火災。北市環保局主動進行模擬，確認台北不會受到空汙影響。

蔣萬安提到，因目前較鄰近的萬華、古亭測站空氣品質都是普通等級，大家外出、上班上學可以安心！台北市的預先提醒，也讓許多網友在蔣萬安臉書底下按讚，表示「希望災情減至最低，市長、打火兄弟們辛苦了。」