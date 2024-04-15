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少年想爬陽台鐵窗進爺爺的家 受困雨遮上不去、下不來
基隆市一名蘇姓高中生，今日下午到爺爺位於東新街公寓2樓住處，按電鈴無回應，想從陽台鐵窗進屋時，被困在2樓陽台的雨遮上，打110求助。員警到場後，通報消防員協助架梯救出，並查出蘇姓少年的確是去找爺爺，並非想要闖空門的小偷。
基隆市警方今天下午1時30分許接獲蘇姓學生報案，指人被困在東新街爺爺住家外的陽台雨遮上，需要救援。
基隆警三分局七堵派出所副所長王愛榮和員警前往處理，看到蘇姓少年神色緊張，害怕會摔落地面。員警要他先蹲坐靠在鋼架位置，並通知消防局派員到場，架梯協助少年脫困，因未受傷，不需就醫。
員警初步查看少年並未攜帶「工具」，不像是竊賊，後來又發現他的爺爺其實在家中，但因為屋內在做裝修工程，沒有聽到門鈴聲，讓少年誤以為爺爺不在家。
蘇姓少年發現爺爺家樓上的3樓大門未鎖，進入後從陽台下到2樓陽台雨遮，本想從鐵窗的安全門進屋，發現行不通，可能跌落地面，最後受困在雨遮上方，報警求援。
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