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北市工人踩空墜樓 隨身老虎鉗「整根插進去」...他狂喊痛！
台北市文山區景福街一處新建工地，今天中午發生工安意外，一名工人施工時，因踩空摔落近一層樓高，好巧不巧，身上隨身攜帶的老虎鉗竟直接差進他的後腰，雖然沒有明顯濺血，但老虎鉗握把整根逾10公分都插了進去，他痛的哇哇大叫，在場同事見狀立刻報警，經送醫後沒有生命危險。
警、消今天中午11點44分獲報，文山區景福街工地發生意外，趕抵發現李姓男子（51歲）是工人，在9樓施作模板時，因踩空不慎摔到9樓地面，身上攜帶的老虎鉗因角度關係，硬生生插入他後腰。
同事見狀報警，儘管李男意識清楚，但老虎鉗握把整根逾10公分都插進去，他不斷喊「痛」，一時之間無法協助搬運下樓就醫，消防隊出動雲梯車救援，送至一樓後由救護車送萬芳醫院救治，沒有生命危險。
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