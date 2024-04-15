三峽孕婦水腫鋼戒卡死在手指 4名消防隊員花30分鐘才解套

新北市三峽區1名19歲女子因懷孕手指水腫，導致戒指緊緊卡死摘不下，並已紅腫劇烈疼痛，昨晚連忙到隆恩消防分隊求助。4名隊員接力花了30分鐘，才用小型砂輪機、鉗子等工具切斷鋼戒，化解危急。

年輕孕婦昨晚6時許由家人陪同，到隆恩消防分隊求援，她已經懷孕6個月，戴在右手無名指的鋼戒因水腫卡死，感到劇烈疼痛，但用過很多方法還是摘不下來。

消防隊研判已經無法用物理技巧取下戒指，於是準備砂輪機及鉗子等工具，由隊員陳建銘、劉彥廷、張永璋、陳見安輪番接力，小心翼翼切割鋼戒、持續用水降溫，以免孕婦因切割發熱灼傷，花費半小時才把戒指切斷掰開取下。