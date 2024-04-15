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三峽孕婦水腫鋼戒卡死在手指 4名消防隊員花30分鐘才解套
新北市三峽區1名19歲女子因懷孕手指水腫，導致戒指緊緊卡死摘不下，並已紅腫劇烈疼痛，昨晚連忙到隆恩消防分隊求助。4名隊員接力花了30分鐘，才用小型砂輪機、鉗子等工具切斷鋼戒，化解危急。
年輕孕婦昨晚6時許由家人陪同，到隆恩消防分隊求援，她已經懷孕6個月，戴在右手無名指的鋼戒因水腫卡死，感到劇烈疼痛，但用過很多方法還是摘不下來。
消防隊研判已經無法用物理技巧取下戒指，於是準備砂輪機及鉗子等工具，由隊員陳建銘、劉彥廷、張永璋、陳見安輪番接力，小心翼翼切割鋼戒、持續用水降溫，以免孕婦因切割發熱灼傷，花費半小時才把戒指切斷掰開取下。
新北市消防局第五大隊長鍾世銘指出，萬一手指被戒指卡死，千萬不可使用蠻力硬摘，可嘗試冰敷讓手指消腫，再塗抹潤滑劑慢慢取下，若無法順利摘下且手指已經紅腫發紫，最好立即就醫或向臨近消防隊請求協助，避免組織缺血而壞死。
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