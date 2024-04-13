竹山消防替代役男爆吵架摔椅、寢室抽菸 消防署：嚴懲並依法送辦

網路日前流傳3段誇張影片，直指內政消防署竹山消防訓練中心兩名役男一言不和吵架摔椅，一旁同袍拉扯勸架，另一段則是役男穿著制服跳科目三，最後則是一名役男疑似在寢室內抽起紙菸，經消訓中心調查後，雖目前該批替代役男雖已分發地方政府消防局服務，消防署今天下午發出聲明表示，已依規定追究9名役男相關責任，違規行為均已查明並依規定辦理懲處，違法部分則依法移送檢方偵辦及當地衛生主管單位依法裁罰。

消防署了解後發現，第一段影片發生在4月11日晚上，內容是幾位替代役男在講撥交的事，2位役男則發生口角衝突，幸被管理幹部制止。第二段發生在隔天13日早上撥交後，役男們開心得跳舞，竟身著紅色消防制服跳科目三，最後一段則是役男學員在寢室偷抽煙，但完全無法確認確實發生時間。

消防署今天下午發出聲明表示，此梯次消防替代役是消防署首次將各縣市消防替代役男集中於消防署訓練中心辦理4周專業消防救災訓練，因為無法適應訓練強度，導致有假借至醫院看病規避訓練、吵架、破壞公物及偷抽菸等脫序行為，經消訓中心調查，該梯次役男違規行為已查明並依規定辦理懲處，役男楊姓男子等3員移由司法單位依刑法第138條毀損公物罪嫌偵辦，並依役男獎懲辦法第12條及第13條規定罰薪及送輔導教育；役男張姓男子等5員打架鬥毆移送司法單位依刑法第277條傷害罪嫌偵辦，並依役男懲處辦法第13條送輔導教育；在寢室抽煙的役男杜姓男子則依菸害防制法第40條移請南投縣政府衛生局依法裁罰，並依役男獎懲辦法第11條記過處分。

消防署今表示，將持續加強替代役男各項專業訓練內容外，也將再提升替代役男於訓練期間的生活管理與輔導，嚴肅團隊合作與紀律，專訓期間再發生有各項違法犯紀行為，一律移送檢調及依相關規定，追究當事人責任，嚴懲不貸。

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