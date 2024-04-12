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法官之死...同僚同感工作壓力大 砲打司法院：毫無具體作為！
士林地方法院法官李昭然墜樓身亡，消息今天傳出，司法圈一片哀嘆是「黑色星期五」；由於李身亡原因疑與辦案壓力大有關，台北地院的同僚不捨他的離世，也放砲說，「案子越辦越多，司法院卻毫無具體作為」。
李昭然是士林地院刑事庭法官，曾任「台版柬埔寨」案國民審判專庭受命法官，他的妻子也是法官，現在台北地院服務，夫妻檔在司法圈內都深獲好評，工作都認真有餘。
李昭然是司法官學院52期結業的第一名學員，他的死訊傳出後，同期同學都超級超級難過。他同學說，法官不是抗壓性低的職業，大多數人都挺得住，但挺得很累，李昭然如果真是因工作壓力而輕生，「相信大家都感同身受」。
北部法官說，司法院擁有充沛的行政資源，問題是資源雖多，但沒有平均分配給各個法院，導致真正辦案的法官辛苦、勞累，院長許宗力對基層的關照不夠，基層對高層的心態則是敢怒不敢言。
據了解，李昭然曾向妻子表示辦案壓力大，昨天還傳訊給妻子「我愛你，抱歉要離開你了」，他妻子後來發現李墜樓身亡報案。
士林地院今早發布新聞表示，李昭然「在法官宿舍墜樓不治，原因待查，法院同仁聞訊震驚哀痛，院方即刻啟動心理支持措施，安撫同仁心情，也將密切與家屬聯絡，提供後續協助」。
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