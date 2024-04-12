生前曾吐辦案壓力大 「台版柬埔寨」案法官與愛妻道別後墜樓亡

士林地方法院刑事庭李姓法官近日曾向妻子透露「辦案壓力大」，昨深夜失聯後妻子四處尋人，今凌晨0時許發現李男陳屍法官宿舍外，警方獲報派員勘查現場，初步排除外力介入因素，推判李男從4樓高處墜樓身亡，目前遺體暫放內湖三軍總醫院，將報請檢方相驗釐清確切死因。

台北市消防局表示，4月12日凌晨0時11分獲報，內湖區民權東路六段95號有人因不明原因墜落1樓地面，救護人員到場時，男子已無呼吸心跳，將其送往內湖三軍總醫院急救。

警方調查，男子墜樓後經救護人員送往內湖三軍總醫院急救後，仍於凌晨1時25分不治身亡，經派鑑識人員到場勘查、採證，並調閱相關監視器畫面，初步排除現場無外力介入痕跡，目前暫時將遺體放置三總醫院，後續將報請檢方相驗，釐清確切死因。

據悉，死者是士林地院刑事庭李姓法官(39歲)，曾任「台版柬埔寨」案國民法官專庭受命法官，警方初判李男案發時是從法官宿舍4樓墜落，並未在房內留下遺書等物。

但李男日前曾向妻子透露「辦案壓力大」，昨晚傳訊妻子提及「我愛你，抱歉要離開你了」等，妻子發覺異狀，但又聯繫不上李男，外出尋人後，發現李男已在宿舍墜樓。

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