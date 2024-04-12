快訊

直播／第二波內閣名單公布…林佳龍接外長 邱垂正掌陸委會、鄭英耀任教長

早上沒有升旗要當心！從「晨勃」看健康 泌尿醫曝關鍵6原因

台南必比登推薦「康樂街牛肉湯」宣布永久停業 心疼原因曝饕客不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生前曾吐辦案壓力大 「台版柬埔寨」案法官與愛妻道別後墜樓亡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地方法院刑事庭李姓法官近日曾向妻子透露「辦案壓力大」，昨深夜失聯後妻子四處尋人，今凌晨0時許發現李男陳屍法官宿舍外，警方獲報派員勘查現場，初步排除外力介入因素，推判李男從4樓高處墜樓身亡，目前遺體暫放內湖三軍總醫院，將報請檢方相驗釐清確切死因。

台北市消防局表示，4月12日凌晨0時11分獲報，內湖區民權東路六段95號有人因不明原因墜落1樓地面，救護人員到場時，男子已無呼吸心跳，將其送往內湖三軍總醫院急救。

警方調查，男子墜樓後經救護人員送往內湖三軍總醫院急救後，仍於凌晨1時25分不治身亡，經派鑑識人員到場勘查、採證，並調閱相關監視器畫面，初步排除現場無外力介入痕跡，目前暫時將遺體放置三總醫院，後續將報請檢方相驗，釐清確切死因。

據悉，死者是士林地院刑事庭李姓法官(39歲)，曾任「台版柬埔寨」案國民法官專庭受命法官，警方初判李男案發時是從法官宿舍4樓墜落，並未在房內留下遺書等物。

但李男日前曾向妻子透露「辦案壓力大」，昨晚傳訊妻子提及「我愛你，抱歉要離開你了」等，妻子發覺異狀，但又聯繫不上李男，外出尋人後，發現李男已在宿舍墜樓。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

士林地院民事法庭、法官宿舍。記者李隆揆／攝影
士林地院民事法庭、法官宿舍。記者李隆揆／攝影

宿舍

延伸閱讀

法官墜樓亡士院一片哀戚 他籲放心求助：一起並肩度過

士院法官墜樓司法院長許宗力遺憾 法界愕然：對國民法官出力甚多

台中市警局爆貪汙 少年隊2偵查佐詐領刑事辦案工作費10萬交保

高雄某國中女生校園墜樓 雙腿受傷送醫原因待查

相關新聞

生前曾吐辦案壓力大 「台版柬埔寨」案法官與愛妻道別後墜樓亡

士林地方法院刑事庭李姓法官近日曾向妻子透露「辦案壓力大」，昨深夜失聯後妻子四處尋人，今凌晨0時許發現李男陳屍法官宿舍外，...

法官墜樓亡士院一片哀戚 他籲放心求助：一起並肩度過

士林地方法院刑事庭李姓法官昨夜在法官宿舍墜樓身亡，確切死因有待檢警釐清。今早消息傳出，法院氣氛哀戚，有法官傳訊告知法院同...

台中大雅驚悚3死縱火案 檢察官赴現場蒐證今上午相驗遺體

台中大雅區雅楓街昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、游姓律師表姊要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火...

北市再傳疑似虐兒案 1童硬腦膜出血傷勢恐非一兩天造成

台北市再傳疑似虐兒案。台北市長蔣萬安臉書上午發文，台北市家暴防治中心接到一則通報，有一位接受全日托照顧的兒童從前天（4月...

應徵檳榔西施沒上？三重女持小剪刀傷人搶劫…警速逮

陳姓女子10日清晨前往新北市三重區大勇街一家檳榔攤，佯裝應徵工作，陳女沒碰到老闆離開。昨晚陳女二次前往應徵，老闆又不在，...

北市驚傳半歲男童遭虐緊急手術？蔣萬安：只能說是疑似

台北市再傳疑似虐兒案，台北市長蔣萬安臉書上午發文，台北市家暴防治中心接到一則通報，有一位接受全日托照顧的兒童從前天開始出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。