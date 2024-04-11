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屢收不明惡臭液體「指名給柯主席」 女議員熬1年多不忍了報案抓人
民眾黨台北市議員林珍羽，一年多來服務處屢屢遭人擺放包裝的不明液體「指明要給柯主席」，林一直隱忍，但這次竟對方竟將數包發出惡臭的不明液體，以及飲品、沐浴乳、香皂等發霉雜物裝箱後，以包裹形式冒名林珍羽寄件給雲林縣議員陳乙辰，她認為已涉及妨害名譽，今天向北市警局報案。
「不再忍耐」，林珍羽在臉書表示，過去1年多來，一直有戴著安全帽口罩、規避監視器的嫌疑人，屢次於非上班日擺放數包不明液體在她的服務處，並指明要給柯主席。由於監視畫面無法清楚拍攝到，服務處同仁只能謹慎小心的將不明液體丟棄。
林珍羽說，這次更離譜了，同樣將數包發出惡臭的不明液體，以及飲品、沐浴乳、香皂等發霉雜物，裝箱以包裹形式冒名寄件給陳乙辰，並於收件人填寫轉交給林宜豊。林目前參選雲林縣麥寮鄉長補選，13日將投票。
林珍羽表示，陳乙辰有來電確認，才發現這離譜的冒名行徑，她今天已經完成報案，盼能早日揪出該名不肖分子。
林珍羽也請大家小心注意，如有收到冒用她名義寄件的物品，請務必拍照記錄並與她辦公室聯繫。
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