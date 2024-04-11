越籍女借Ubike還不了車 夜晚徬徨站路邊…巡邏警暖解圍

桃園市一名越南籍阮姓女子，昨晚騎乘Ubike要歸還時一直失敗，巡邏員警見狀上前幫忙。記者周嘉茹／翻攝

桃園市一名越南籍阮姓女子昨晚騎乘Ubike到機捷A15站要搭捷運回家，但女子要歸還Ubike的時候，螢幕一直顯示「還車失敗」，女子不知該如何是好，在人行道站了許久，巡邏員警見狀上前關心，協助女子掃描單車上的QR碼與客服聯繫，幫助女子歸還車輛，讓她能夠順利返家。

大園分局大園派出所員警昨晚9點多，巡邏行經機場捷運A15大園站時，發現一名女子神情慌張站在Ubike租借區許久，似乎遇上困難，員警見狀立即上前關懷詢問。

女子向警方表示，她從中壢搭機捷來找朋友，準備回家要將Ubike歸還的時候，螢幕卻一直顯示還車失敗，她第一次遇到這種狀況，感到非常慌張，且她的中文也不是非常流利，只會借車跟還車，不懂得如何聯繫客服排除狀況，她擔心一直處於扣款狀態，不知該如何是好。