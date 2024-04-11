影／台中男酒駕停在派出所前睡死...警破窗救人變法辦

台中市陳姓男子前天中午喝酒後開車上路，行經第六警分局何安所前時，疑不勝酒力，停在道路中央，警方發現後，前往察看，發現陳男叫不醒，擔心陳有身體狀況，趕緊破窗，未料一破窗即聞到陳身上有濃濃酒味，經酒測後發現酒精濃度超標，全案警詢後依公共危險罪嫌送辦。

第六警分局何安所員警在前天中午，發現由陳姓男子（25歲）駕駛轎車停在道路中央不動，警方前往拍打車窗，試圖叫醒駕駛仍毫無反應，警員擔心駕駛身體有狀況，因此強行破窗救人，未料陳男是趴睡在方向盤上，身上有濃濃酒氣。

警員將陳男搖醒，陳還一臉驚訝詢問警方「在幹嘛啊」，警方認為陳有酒後駕車的犯行，對陳實施酒測，發現陳酒精濃度達每公升0.82毫克，全案警詢後依公共危險罪嫌送辦。

第六警分局呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有飲酒需要可以找他人代駕，民眾切勿以身試法，既傷身又傷財。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康