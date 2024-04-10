警核銷「刑案活動費」不實 基層：圖方便不一定想貪汙

台中市警局少年警察隊兩名偵查佐涉在2022年間，為核銷俗稱「刑案活動費」的工作費，與兩家監視器業者配合，以不實發票請領，檢方認涉貪汙重罪，命二人以10萬元交保。有官警認為，偵辦案件花費多，租借科技設備、交通費、餐費都需花錢，但辦案常遇突發狀況，「自掏腰包是常態」，有時為了程序方便，可能就會涉用不實發票核銷，「不一定有貪汙犯意」。

官警分享，刑事辦案工作費，只要是偵辦刑案有關人員都會使用到，但政府機關的核銷機制，不一定能夠配合實際辦案需求。

官警舉例，若偵查隊一個小隊要辦案，通常會先報單位主管核准，聲請工作費用，承辦人會先預估需要的花費，例如租賃車輛、設備、誤餐費、住宿費等，不過因辦案有突發狀況，不一定在結案後可以核銷至當初報准的金額，有時會出現實際狀況花費較多，但沒有留存好發票、收據核銷，較無法治觀念的同事，即會找配合業者浮開收據，「抓長補短」。

官警表示，利用不實單據核銷刑案活動費狀況，「早年全國皆有」，近年來法治觀念越來越強化，類似狀況已少，但仍有少數基層有便宜行事的心態，才會陷入法網。

基層透露，偵辦刑案花費多，「自掏腰包很常見」，結案時如果單據不夠核銷當時核准的預算費用，通常都會找比較大筆的單據來核銷，例如租賃車輛、器材、住宿費用，因為該類型的單據，通常一張即可報數千元，比起餐費便當一個一兩百元，還要容易核銷，所以若有業者願意配合，即可加快核銷程序，也不會讓自己因辦案蒙受損失，「不一定是要貪政府的錢」。