快訊

Fed 6月降息預期破滅...道瓊早盤挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

台鐵普悠瑪列車出軌 巨石掉落鐵軌雙線不通

馬英九帶來正能量！陸學者分析馬習二會：料將迎來兩岸交流「小高潮」

警核銷「刑案活動費」不實 基層：圖方便不一定想貪汙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局少年警察隊兩名偵查佐涉在2022年間，為核銷俗稱「刑案活動費」的工作費，與兩家監視器業者配合，以不實發票請領，檢方認涉貪汙重罪，命二人以10萬元交保。有官警認為，偵辦案件花費多，租借科技設備、交通費、餐費都需花錢，但辦案常遇突發狀況，「自掏腰包是常態」，有時為了程序方便，可能就會涉用不實發票核銷，「不一定有貪汙犯意」。

官警分享，刑事辦案工作費，只要是偵辦刑案有關人員都會使用到，但政府機關的核銷機制，不一定能夠配合實際辦案需求。

官警舉例，若偵查隊一個小隊要辦案，通常會先報單位主管核准，聲請工作費用，承辦人會先預估需要的花費，例如租賃車輛、設備、誤餐費、住宿費等，不過因辦案有突發狀況，不一定在結案後可以核銷至當初報准的金額，有時會出現實際狀況花費較多，但沒有留存好發票、收據核銷，較無法治觀念的同事，即會找配合業者浮開收據，「抓長補短」。

官警表示，利用不實單據核銷刑案活動費狀況，「早年全國皆有」，近年來法治觀念越來越強化，類似狀況已少，但仍有少數基層有便宜行事的心態，才會陷入法網。

基層透露，偵辦刑案花費多，「自掏腰包很常見」，結案時如果單據不夠核銷當時核准的預算費用，通常都會找比較大筆的單據來核銷，例如租賃車輛、器材、住宿費用，因為該類型的單據，通常一張即可報數千元，比起餐費便當一個一兩百元，還要容易核銷，所以若有業者願意配合，即可加快核銷程序，也不會讓自己因辦案蒙受損失，「不一定是要貪政府的錢」。

基層表示，若不想自掏腰包，其實也可提報申請「預借費用」，不過仍需要提前審核，因此該機制流於雞肋，會找廠商浮開發票的，通常都是基於簡化行政作業的心態，因此通常還是以自掏腰包代墊居多，警政署或可研議相關工作費代墊周轉金的機制，以利實務需求。

台中市警局少年隊有偵查佐涉不實核銷刑事業務工作費，檢方命涉案兩名偵查佐以10萬元交保。圖／本報資料照
台中市警局少年隊有偵查佐涉不實核銷刑事業務工作費，檢方命涉案兩名偵查佐以10萬元交保。圖／本報資料照

機制 發票

延伸閱讀

債權工廠電纜線遭竊多次 台南商人投訴控屏警辦案消極

和監視器業者掛勾拿假發票詐公費 台中警局少年隊涉貪2交保

台中市警局爆貪汙 少年隊2偵查佐詐領刑事辦案工作費10萬交保

Steam國產法庭推理《誰是中之人》辦案要衝塔？釐清VTuber身分偵破案件

相關新聞

被落石擊中！台鐵普悠瑪號445車次驚傳和平站出軌 大顆落石掉落軌道

台鐵普悠瑪號今天晚間9起12時，445車次普悠瑪號於和平站南端疑似撞擊地震造成的落石，造成第一車的2軸出軌，沒有翻車，但...

板橋湳雅夜市爆管「1319戶受影響」 11線公車路線調整

新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，由於部分路段封閉、改道，交通局表示，有11線公車行駛路...

警核銷「刑案活動費」不實 基層：圖方便不一定想貪汙

台中市警局少年警察隊兩名偵查佐涉在2022年間，為核銷俗稱「刑案活動費」的工作費，與兩家監視器業者配合，以不實發票請領，...

淡水河渡船擱淺53人受困河中 消防、海巡出動全數接駁上岸

新北市淡水河口今天傍晚傳出渡船擱淺，53人在河中央受困船上，消防局獲報後聯繫船長，所有人平安，預估漲潮即可脫困，但因河面...

淡水交通渡船擱淺沙洲 侯友宜命船公司八里渡輪停航

新北市淡水河口交通渡船傍晚5點半左右，擱淺在八里左岸離岸100米。消防局說，船上包括船員共53人，已由竹圍船艇、海巡船艇...

農曆初二遇大退潮 淡水河口渡船驚傳擱淺「53人受困河中」

今天是農曆初二碰上大潮，下午的退潮水位也特別低，新北市淡水河口天天跑八里、淡水兩岸之間的交通渡船，下午5時30分竟然傳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。