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財經專家邀加LINE投資攏是假 老翁險被騙45萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市林姓老翁遭到網路投資騙詐，市警二分局警員及時勸阻他匯款。記者黃宣翰／翻攝
台南市林姓老翁遭到網路投資騙詐，市警二分局警員及時勸阻他匯款。記者黃宣翰／翻攝

名人找上你投資要注意！網路上出現冒用網路財經專家名義的粉絲專頁及不實廣告，招攬投資理財詐騙，台南市72歲林姓老翁信以為真，昨天到民生路某銀行要提款45萬元至不明帳戶，交談間神情有異支支吾吾，機警的行員馬上通報員警及時阻止，保住他辛苦積蓄。

台南市警二分局民權派出所巡佐莊民誠、警員陳科志昨天上午10點多巡邏勤務時，接獲民生路某銀行通報，有老人家遭詐騙，到場了解。林姓老翁加入名人LINE投資群組，對方冒充網路財經專家指導老師假意要代操盤股票，要求他臨櫃提款45萬元，員警發現為投資詐騙手法，與老翁耐心溝通，成功攔阻詐騙。

據了解，林姓老翁於臉書上發現一則投資理財資訊廣告，描寫投資保證獲利等吸睛字眼，再以高獲利低風險、精準內線、保證獲利、投顧名師帶領、代操等話術取信於人。林加入一名冒用財經專家暱稱「楊老師」(楊世光)的LINE通訊軟體，進一步要求林姓老翁提領45萬元供投資使用。林不疑有他，前往銀行打算提款投資，同時依照對方指示不要告訴行員要投資、要說房屋裝潢，以搪塞行員提問。

員警詢求林同意查看Line軟體對話內容，發現是假投資真詐財詐騙，耐心向他說明近期一些詐騙手法與話術等相關投資詐騙案例，林才打消提款念頭，頻頻感謝行員及警方勸阻。

警二分局表示，網路手機APP、Line群組招募投資股票、虛擬貨幣，很多都是詐騙集團，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

林姓老翁遭到網路投資騙詐，到台南市民生路某銀行填單要匯款到不明帳戶，經行員及員警及時勸阻，保住45萬元。記者黃宣翰／翻攝
林姓老翁遭到網路投資騙詐，到台南市民生路某銀行填單要匯款到不明帳戶，經行員及員警及時勸阻，保住45萬元。記者黃宣翰／翻攝

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