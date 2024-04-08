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電單車鋰電池拿回家充電 起火燒掉淡水公寓廁所

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區民權路今天凌晨1時許發生住宅火警，消防隊獲報趕抵迅速撲滅火勢，公寓3樓住家廁所毀於祝融，燃燒面積約2平方公尺，結果原因是住戶把電動腳踏車鋰電池拿回家充電釀成火災

火警現場是5層樓舊公寓的3樓住家，廁所起火燃燒，消防局於凌晨1時27分接獲報案，出動8車、15人趕抵，10分鐘內撲滅火勢，無人受傷。

27歲男性房客聲稱，昨晚把電動腳踏車鋰電池帶回家，放在房間充電，半夜聽見充電組發出怪聲音，擔心引發火災，趕緊拔除插頭，迅速將鋰電池移到廁所，但仍迅速起火無法自行撲滅，便趕緊打119求救，幸好無人受傷，但廁所已燒毀。

新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，電動車電池和充電器，勿購買未經CNS檢驗合格產品，否則容易在充電中自燃或爆炸，就算是合格產品也不宜長時間充電無人看顧，同時要注意電池年限、避免撞擊損壞，以保障安全。

淡水民權路某公寓凌晨發生火警，原因是住戶將電動腳踏車鋰電池拿回家充電，發現出現異音趕緊拿到廁所之後便起火燃燒。火勢撲滅後，電池外殼燒毀露出內部圓柱小電池。記者林昭彰／翻攝
淡水民權路某公寓凌晨發生火警，原因是住戶將電動腳踏車鋰電池拿回家充電，發現出現異音趕緊拿到廁所之後便起火燃燒。火勢撲滅後，電池外殼燒毀露出內部圓柱小電池。記者林昭彰／翻攝

公寓 新北 火災

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