電單車鋰電池拿回家充電 起火燒掉淡水公寓廁所

新北市淡水區民權路今天凌晨1時許發生住宅火警，消防隊獲報趕抵迅速撲滅火勢，公寓3樓住家廁所毀於祝融，燃燒面積約2平方公尺，結果原因是住戶把電動腳踏車鋰電池拿回家充電釀成火災。

火警現場是5層樓舊公寓的3樓住家，廁所起火燃燒，消防局於凌晨1時27分接獲報案，出動8車、15人趕抵，10分鐘內撲滅火勢，無人受傷。

27歲男性房客聲稱，昨晚把電動腳踏車鋰電池帶回家，放在房間充電，半夜聽見充電組發出怪聲音，擔心引發火災，趕緊拔除插頭，迅速將鋰電池移到廁所，但仍迅速起火無法自行撲滅，便趕緊打119求救，幸好無人受傷，但廁所已燒毀。