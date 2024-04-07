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影／上合歡山不想付停車費違停被抓 男下跪求警別開單

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

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合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場於4日啟用收費，雖逢清明連假，但也因花蓮強震，不少人取消上山遊程，整體假期使用率僅約4成。可仍有遊客疑不想付停車費違規停車，遭取締竟當場激動下跪向警方求情，但最後仍被開單裁罰。

林業署南投分署指出，合歡山是熱門景點，但山區停車格有限，又不收費，因此常遭違規停車及長期占用車格等亂象，為符合使用者付費原則，去年著手規畫昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場實施收費，經完成設置系統，本月4日起收費。

但因花蓮3日發生規模7.2強震，當地受創嚴重，台8線也因中橫公路邊坡多處落石坍方，往返花蓮、南投的道路一度中斷封閉，直到昨天才陸續搶通；考量安全，也為免影響救災，各機關單位呼籲民眾勿上山，不少人也取消上合歡山遊程。

合歡山地區於清明連假期間車流順暢，停車數量也明顯減少，林業署南投分署統計，當地3處停車場於連假首日（4日）的停車使用率約3成3，5日使用率略升達6成，昨今2天因山區天氣霧雨使用率約2成，整體假期使用率僅約4成。

不過，有民眾昨天開車到合歡山遊玩，抵達武嶺停車場時疑似不願支付停車費，因此原地迴轉至對向車道，違規停放在黃色網狀線上，有人勸說不要違停，駕駛卻未理會，警方接獲檢舉到場製單時，該駕駛竟激動下跪求情，盼員警不要開罰。

仁愛警分局則表示，昨派員到武嶺處置違停案件，而員警製單舉發時，該名駕駛人突然情緒激動下跪求情，但違規事證明確，最後仍依法告發開罰；並呼籲，近期花蓮震災，台14甲線為主要聯外道路之一，將加強取締，切勿違停影響通行。

昨天有遊客上合歡山疑不想付停車費，違停遭警方取締，竟當場激動下跪求情，但最後仍被開單裁罰。圖／翻攝自影片
昨天有遊客上合歡山疑不想付停車費，違停遭警方取締，竟當場激動下跪求情，但最後仍被開單裁罰。圖／翻攝自影片

合歡山 武嶺 花蓮強震

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