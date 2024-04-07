高雄81歲男駕車碰到救護車不知所措 未禮讓吞罰駕照還吊銷
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高雄市楠梓區81歲顏姓老翁，昨天開車在路口停等紅燈時，碰到後方來了一輛救護車，救護車鳴笛示意顏男禮讓，顏仍不動，正巧一旁有員警巡邏經過，上前示意後，顏才往前行駛，事後警方攔查顏男開單，不僅要罰3600元，駕照還要被吊銷。
楠梓警分局右昌派出所員警昨下午16時20分許，在楠梓區德民路與藍昌路口，發現顏男駕駛轎車未避讓救護車優先行駛。
員警見救護車鳴笛顏男仍不為所動，驅車上前要顏男禮讓，顏往前行駛後，警方在後方示意他靠邊停車盤查；顏男辯稱，他知道後方有救護車，但在路中不知道怎麼辦，才未禮讓。
警方表示，依據道路交通管理處罰條例「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者」可處3600元罰鍰，並吊銷其駕駛執照。
楠梓警分局指出，顏男停等紅燈時未禮讓救護車，依法將開罰3600元，並吊銷其駕駛執照；若民眾是為了禮讓救護車而闖紅燈，可依事實舉證，不會受罰。
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