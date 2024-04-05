快訊

寶林案傳好消息！加護病房2患者好轉恢復意識 可望移除葉克膜

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

高鐵板橋站旅客自述「頭暈」跌落月台 3列車緊急停車

花蓮強震仍600餘人待援 縣府派直升機救援同時投放物資

聯合報／ 記者李隆揆／花蓮即時報導
花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。圖為物資抵達西寶國小。圖／花蓮縣政府提供
花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。圖為物資抵達西寶國小。圖／花蓮縣政府提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

0403花蓮大地震，花蓮縣仍多處有人員受困，縣府統計目前仍有600餘人待援，其中天祥晶英酒店及天祥活動中心有500餘人受困，由於道路受阻，車輛無法通行，搜救隊先派出直升機協助民眾脫困，優先救援老弱等，目前以救出31人，預計今天將再救出50人。

花蓮縣府統計，秀林鄉天祥地區分別有民眾受困晶英酒店及活動中心，其中晶英酒店有住客1樓80人、2樓96人、3樓76人，及員工125人，共465人受困；天祥活動中心則有住客62人、員工11人，共73人。今派出直升機率先挺進災區接出受困者，目前已救出31人，預計今天將再救出50人。

花蓮縣消防局說明，直升機一趟至多可載送9人，無法單靠直升機將天祥地區500餘人一次救出，會視現場民眾狀況，優先救出老弱、孕婦、傷者等對象，持續救援中。

花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。

花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。圖為物資抵達西寶國小。圖／花蓮縣政府提供
花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。圖為物資抵達西寶國小。圖／花蓮縣政府提供
花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。圖為物資抵達西寶國小。圖／花蓮縣政府提供
花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。圖為物資抵達西寶國小。圖／花蓮縣政府提供
花蓮大地震後第三天，陸續有天祥晶英酒店受困旅客搭乘直升機撤出，臉上可見驚恐表情。記者劉學聖／攝影
花蓮大地震後第三天，陸續有天祥晶英酒店受困旅客搭乘直升機撤出，臉上可見驚恐表情。記者劉學聖／攝影

0403花蓮大地震 晶英酒店 直升機 花蓮強震

延伸閱讀

影／花蓮強震後第三日 特搜隊和天氣搶時間！黑鷹載運居民撤離

出生地花蓮逢大震 羅智強捐月薪20萬助賑災

花蓮太魯閣災區尋獲3遺體不易移出 搜救隊出動各種「利器」

花蓮地震天王星大樓拆除 上百家中外媒體採訪

相關新聞

影／花蓮餘震不斷砂卡礑溪再有土石崩落！ 搜救行動被迫暫時撤離

0403花蓮大地震，搜救隊今早在花蓮砂卡礑步道一帶發現2具遺體卡在巨石堆中，出動機具嘗試破壞排除巨石並移出遺體，因下午1...

美20學生來台「住天王星隔壁」！強震當下親睹大樓傾斜嚇傻

台灣花蓮3日發生規模7.2大地震，為25年來最強震，引國際關注。美國伊利諾州芝加哥一所天主教高中20名學生趁春假來台，地...

獨／八八風災「佳暮英雄」賴孟傳再傳佳話！九曲洞背出受傷遊客

花蓮3日上午發生規模7.2強震，引發台8線中橫公路多處發生落石、坍塌導至交通中斷，多人受困173K九曲洞。屏東以及台東特...

花蓮大小餘震不斷…搜救人員壓力大 脫困者與家人電話才大哭

花蓮0403大地震，台南市消防局等前進災區搜救已進入第3天，上午在九曲洞傳出好消息，協助9人成功脫困，而他們接觸到搜救隊...

影／花蓮強震後第三日 特搜隊和天氣搶時間！黑鷹載運居民撤離

0403花蓮大地震後第三天，受困中橫公路九曲洞隧道的9人今天由救難人員護送下山，花蓮大地震後，九曲洞隧道原本有29人等待...

花蓮強震傾斜天王星大樓拆除 警方設2處收集遺失物

因花蓮強震傾斜的天王星大樓今天開始拆除，警方在大樓旁2處設「拾得物收集站」，工程人員若拾獲客觀判斷有價值或紀念性質物品會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。