花蓮強震仍600餘人待援 縣府派直升機救援同時投放物資
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0403花蓮大地震，花蓮縣仍多處有人員受困，縣府統計目前仍有600餘人待援，其中天祥晶英酒店及天祥活動中心有500餘人受困，由於道路受阻，車輛無法通行，搜救隊先派出直升機協助民眾脫困，優先救援老弱等，目前以救出31人，預計今天將再救出50人。
花蓮縣府統計，秀林鄉天祥地區分別有民眾受困晶英酒店及活動中心，其中晶英酒店有住客1樓80人、2樓96人、3樓76人，及員工125人，共465人受困；天祥活動中心則有住客62人、員工11人，共73人。今派出直升機率先挺進災區接出受困者，目前已救出31人，預計今天將再救出50人。
花蓮縣消防局說明，直升機一趟至多可載送9人，無法單靠直升機將天祥地區500餘人一次救出，會視現場民眾狀況，優先救出老弱、孕婦、傷者等對象，持續救援中。
花縣府表示，為協助災區受困者度過難關，在派出直升機救援民眾的同時，也運送食物、飲品等物資進入災區，相關行動持續中。
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