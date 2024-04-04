快樂兒童節！桃消防火防震宣導 幼童畫家庭逃生圖拿禮
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
今天是兒童節，桃園市政府消防局特別舉辦「消防兒童節彩繪活動」，對此八德消防分隊、大有消防分隊特地為孩童準備闖關活動，藉由昨剛發生的0403花蓮大地震為例，教導孩童如何在地震發生時安全避難，最後再畫出自己家裡的「家庭逃生避難圖」，開心獲得精美色鉛筆彩繪及文具組合，留下開心回憶。
八德消防分隊今舉辦一場以防震及繪製「家庭逃生計劃圖」為主題的防火宣導活動，結合邀請加貝爾幼兒園的孩童到消防隊進行一系列體驗關卡，現場準備搥擊機操作、瞄子射水及水滅火器操作等體驗關卡，讓小朋友們感受到消防員日常工作的辛苦，同時也學習滅火器的正確使用方式，希望提高幼兒對災害逃生的認知。
隨後消防隊也指導小朋友們親手繪製家庭逃生計劃圖，讓孩子們在玩樂中學習如何畫出家庭逃生圖，增強他們應對火災的能力。繪畫活動結束後，贈送小朋友們精美的色鉛筆彩繪及文具組合，為孩子們的兒童節添加繽紛色彩。八德消防分隊長鄭仁豪表示，藉由寓教於樂方式讓這些國家未來主人翁們從小落實防火防災的觀念，也能將防火防災的觀念感染給身邊所有的人。
另外大有消防分隊今則在分隊前擺設宣導攤位，分為三站，一站為小小消防員體驗，小朋友化身消防員，並由人員陪同操作瞄子射水，體驗消防人員射水時的感覺及後座力；一站為地震應變，藉由昨剛發生的大地震為例，教導小朋友如何在地震發生時，做好「趴下、掩護、穩住」的動作，保護自身安全；一站則為家庭逃生避難圖繪製，讓小朋友親手繪製家裡的避難逃生圖，了解家中避難逃生方向及周遭消防分隊位置，強化正確防災知識。
由於清明連假掃墓人潮眾多，大有消防分隊長蘇翊瑄表示，上、下午時段皆安排消防人員至桃園區第三公墓及虎頭山上私墓等高風險墓地進行駐守，在現場針對掃墓民眾宣導及發放水袋，希望民眾能做到「除草不用火」、「紙錢不焚燒」、「鞭炮不燃放」、「菸蒂不亂丟」及「垃圾要帶走」，力求減少災害發生，避免危害民眾生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言