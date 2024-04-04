快樂兒童節！桃消防火防震宣導 幼童畫家庭逃生圖拿禮

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今天是兒童節，桃園市政府消防局特別舉辦「消防兒童節彩繪活動」，對此八德消防分隊、大有消防分隊特地為孩童準備闖關活動，藉由昨剛發生的0403花蓮大地震為例，教導孩童如何在地震發生時安全避難，最後再畫出自己家裡的「家庭逃生避難圖」，開心獲得精美色鉛筆彩繪及文具組合，留下開心回憶。

八德消防分隊今舉辦一場以防震及繪製「家庭逃生計劃圖」為主題的防火宣導活動，結合邀請加貝爾幼兒園的孩童到消防隊進行一系列體驗關卡，現場準備搥擊機操作、瞄子射水及水滅火器操作等體驗關卡，讓小朋友們感受到消防員日常工作的辛苦，同時也學習滅火器的正確使用方式，希望提高幼兒對災害逃生的認知。

隨後消防隊也指導小朋友們親手繪製家庭逃生計劃圖，讓孩子們在玩樂中學習如何畫出家庭逃生圖，增強他們應對火災的能力。繪畫活動結束後，贈送小朋友們精美的色鉛筆彩繪及文具組合，為孩子們的兒童節添加繽紛色彩。八德消防分隊長鄭仁豪表示，藉由寓教於樂方式讓這些國家未來主人翁們從小落實防火防災的觀念，也能將防火防災的觀念感染給身邊所有的人。

另外大有消防分隊今則在分隊前擺設宣導攤位，分為三站，一站為小小消防員體驗，小朋友化身消防員，並由人員陪同操作瞄子射水，體驗消防人員射水時的感覺及後座力；一站為地震應變，藉由昨剛發生的大地震為例，教導小朋友如何在地震發生時，做好「趴下、掩護、穩住」的動作，保護自身安全；一站則為家庭逃生避難圖繪製，讓小朋友親手繪製家裡的避難逃生圖，了解家中避難逃生方向及周遭消防分隊位置，強化正確防災知識。