東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

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花蓮外海昨天發生規模7.2強震，國立東華大學理工學院一館化學品疑似因為地震翻倒引發大火，火勢延燒近10小時才稍微平緩，今天凌晨才撲滅。校方表示，檢驗空氣品質沒有汙染，但化學系20多年來的實驗數據心血付之一炬，重建更要花上3、4億元。準副總統蕭美琴指示教育部、經濟部給予協助。

東華大學今天說明昨晚理工學院大火，校長徐輝明表示，火勢整整救了超過20小時，由於有化學物質燃燒，且有非水溶性溶劑、氮氣瓶等，火勢延燒近10個小時才控制，消防員拉水線並與化學災害小組處理，直至昨天晚間11時才將明火撲熄，並在凌晨3、4點才將火勢完全撲滅。

徐輝明說，學校目前正鑑定起火原因，防護範圍還在界定，會請結構技師等鑑定單位，對化學災害等，做第一次的評估，評估後會公告，未來也會開放捐款帳號，盼大眾伸出援手。

徐輝明說，北區化學災害應變小組昨天監測，依照標準作業程序，檢測一氧化碳含量、有機溶劑（VOC）的含量，在昨晚6點多於下風處檢測，小於1ppm，未有空氣汙染，也沒有人有身體不適的情形。

化學系主任劉福成、電機系主任陳震宇說，每間實驗室耗材都要價好幾十萬元，光設備就初估損失2億元，有12位老師的實驗室全毀，教學的資料雖有備份，研究心血都消失。有些老師與慈濟大學有合作關係，部分可以前往實驗，其餘的要再想辦法，看實驗數據留多少。

理工院長黃武元也說，學生上課教室未來會安排到附近的大樓上課，下周繼續上課，研究生畢業部分，已找到相關實驗室可供進行研究，保證就學權益。

蕭美琴表示，今天與教育部長潘文忠、經濟部長王美花到東華大學了解情況，昨天經過這一場火災，後續學生的學習需求，與自來水供水的問題等，自己過去經歷過0206地震，除了第一時間的救災救人外，後續要讓人民生活恢復正常，有很多不同工作項目要做，一定會跟行政團隊共同努力。針對學校的器材與設備，如果涉及民間產商協調與需求等，經濟部也會全力的支援教育部。

潘文忠指出，連假後學生回到學校，在上課的空間、相關實驗等，需要由校方安排。再來是建物設備的重建，麻煩校長盡快整理，教育部高教司將全力協助，盡可能不要影響到學生老師們上課。