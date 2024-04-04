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連鎖店傳火鍋有蟲 稽查發現蟑螂

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台中市食安處前天獲報一家連鎖火鍋店傳出「火鍋裡都是蟲！」立即派員稽查。圖／台中市食安處提供
台中市食安處前天獲報一家連鎖火鍋店傳出「火鍋裡都是蟲！」立即派員稽查。圖／台中市食安處提供
台中南屯某連鎖火鍋文心店被食客爆料，稱上月底在店內用餐，驚見「火鍋裡都是蟲！」完全沒食欲。業者表示，店內選用有機蔬菜，在把關蔬菜清洗部分有疏失，深感抱歉，將內部檢討和改進。台中市食安處獲報後前往稽查，櫃子、高湯區牆面等處發現蟑螂病媒及容器髒汙等違規，要求限期改善，否則開罰。

網友在Dcard發文指出，他是上月31日中午到這家火鍋店用餐，發現火鍋內有許多黑點，起初他以為是胡椒或調味，直到發現高麗菜上有黑蟲，才發現已經吞了好多隻蟲；「基本上整鍋都是蟲了」，讓他當下覺得「超級無敵惡，完全沒食慾」。

食安處表示，前天獲報立即派員前往稽查，業者已投保產品責任保險，但現場在熟食區上方櫃子、高湯區牆面等處發現蟑螂病媒，盛裝乾貨容器髒汙、熟食用砧板髒汙應汰換等多項缺失，已令業者即刻改善，並開立限期改善通知書，屆時複查如仍未改善，依法開罰。

火鍋 蟑螂 食安

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