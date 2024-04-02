割喉案死者明百日 父親再度發聲提6點修法
新北校園割喉案事發月餘，明日是死者楊生百日，死者父親今晚間透過聲明稿指出，6項呼籲包括不得塗銷刑事案件紀錄、評估調查官人力比、少事法年齡回歸刑法、家長連坐刑責、政府主動積極追縱、行為偏差的學生先進中介學校，盼盡速完成修法「請還我兒子一個公道！」
死者父親說，明日是兒子百日，想起乖巧孝順樂觀開朗的兒子，仍覺得使命尚未完成。孩子用血淋淋的教訓希望政府能真心回應，那把刀子至今仍插在父母的心上，心痛之情無可言諭，並提出沉重呼籲盡速修法。
死者父親提出，其一只要涉及刑事案件應不得塗銷；第二應審慎評估一個調查官有辦法照顧人數；第三只要涉及刑事案件五年以上，就不受少事法保護回歸刑法，不要讓少事法成為加害者的保護傘。
另外，第四未滿十八歲若犯刑事案件，家長也有刑責，避免家長蓄意脫產；第五行為偏差的少年，單位要有主動且積極的追縱記錄，別出事後互踢皮球，且如何導正其偏差行為，應有科學方法，而不是只抄心經；最後行為偏差的學生先到中介學校，由中介學校評估回歸正常學校可能性，回歸前需與該校做好銜接工作，不能只是通知學校。
死者父親說，法律本該捍衛生命安全為優先考量，而非用來保護少數非法之徒人權，修法是條漫長的道路但蒲公英的種子已佈滿大地，感謝法官3月21日的司法裁定，已經告知孩子，但移送後更是一段漫長的路，希望司法能夠公正，不要讓加害者因少事法保護傘而失公允，「請還我兒子一個公道！」
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