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桃園警勤餘時間遛狗 鷹眼識破車手領款…意外再揪毒品

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名張姓女車手近日晚間在蘆竹區一間ATM提領款項，恰巧被利用勤餘時段遛狗的員警目睹，警方到場發現張女及開車接送的黃男，利用假檢警名義向被害人誆稱要監管帳戶而取得金融卡及現金，現場查扣金融卡4張、新台幣55萬元及K他命盤等物，全案依法送辦。

蘆竹警分局偵查隊警務佐吳元耀近日在夜晚勤餘時段，於轄內易遭車手提領的金融機構附近遛狗，結果行經蘆竹區中正路175巷口時，發現一輛小客車形跡可疑，一名女子從後座下車，持手機及提款卡往銀行走去，並操作自動提款機，因該女子身型特徵與提領熱點車手相似，且形跡與一般提領車手的作案模式相符，立即通報線上警網前往。

員警到場後盤查女子身分，只見張姓女子神情緊張，追問下她坦承受詐欺集團指示前往ATM提領款項，同時警方在巷口盤查開車的黃姓男子，黃男坦承載送張女到4家銀行ATM提領，現場查扣金融卡4張、新台幣55萬元、手機6支及K他命盤等證物。

經查，車手是以假檢警名義向被害人誆稱要監管帳戶而取得金融卡及現金，張、黃2人均坦承犯行，訊後全案依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆竹警方在提款現場查扣車手及車上共金融卡4張、新台幣55萬元、手機6支及K他命盤等證物。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方在提款現場查扣車手及車上共金融卡4張、新台幣55萬元、手機6支及K他命盤等證物。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名車手及駕駛在領款時被逮，警方訊後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一名車手及駕駛在領款時被逮，警方訊後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方在提款現場查扣車手及車上共金融卡4張、新台幣55萬元、手機6支及K他命盤等證物。記者周嘉茹／翻攝
蘆竹警方在提款現場查扣車手及車上共金融卡4張、新台幣55萬元、手機6支及K他命盤等證物。記者周嘉茹／翻攝

台幣 車手 遛狗

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