基隆廢棄冷凍廠氨氣再外洩 已關閉排管閥

基隆市暖暖區源遠路一處廢棄冷凍廠房3月30日發生氨氣外洩，附近居民今天晚間又聞到刺鼻味，經查看後確認是廠房外部管線殘餘氨氣洩漏冒出白煙，已關閉排管閥後檢測數值為0。

無黨籍基隆市議員林旻勳表示，他今天晚間6時許騎機車行經碇內夜市周邊聞到濃濃刺鼻味，隨即收到民眾通報表示味道很重，非常刺鼻很不舒服令人作嘔，他立即聯繫消防局及相關單位至現場。

消防員到場隨即陪同環保局人員進入廠房儲槽附近檢測，氨氣濃度為1.1ppm，幾經查看，確認為外部管線殘餘氨氣洩漏冒出白煙，施工人員晚間8時許，在消防員陪同下進入廠房關閉3樓氨氣排管閥，所幸沒有人員因聞到氨氣不適送醫。

環保局指出，周界外再以四用氣體偵測儀量測數值均為0，後續將於現場執行監測作業，以維護附近居民安全及健康。